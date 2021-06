Instant Family: stasera su Canale 5 la commedia con Mark Wahlberg tratta da una storia vera

Stasera su Canale 5 alle 21:20, e in prima visione in chiaro, va in onda Instant Family, commedia del 2018 con Mark Wahlberg e Rose Byrne, ispirata a una storia vera.

Instant Family: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Gustavo Quiroz, Isabela Moner e Julianna Gamiz in una scena

Pete (Mark Wahlberg) e Ellie Wagner (Rose Byrne) sono una coppia affiatata, sposata da anni ma senza figli. Per non essere ancora derisi dai parenti serpenti, decidono di adottare un figlio utilizzando il sistema statale, ritrovandosi però alle prese con tre ragazzini scatenati che non hanno alcun interesse nell'essere educati.

All'inizio le cose non saranno semplici e adattarsi richiederà pazienza da parte di tutti e non pochi pasticci, ma ben presto i tre ragazzini cominciano a rendersi conto che forse questa può essere finalmente la famiglia giusta.

Mark Wahlberg ritrova qui per la seconda volta Isabela Moner, che aveva già recitato con lui in Transformers - L'ultimo cavaliere, e per la terza il regista Sean Anders, che aveva già diretto l'attore nei due capitoli di Daddy's Home.

A proposito di Anders, qui anche sceneggiatore: la storia che ha qui voluto raccontare è proprio la sua, essendo diventato un papà adottivo attraverso il sistema statale, proprio come il protagonista Pete Wagner.