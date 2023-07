Ascolti TV di domenica 16 luglio: Scomparsa, TIM Summer Hits e Instant Family: chi ha vinto

Ascolti TV di domenica 16 luglio 2023: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la fiction Scomparsa in replica su Rai 1, la musica di TIM Summer Hits su Rai 2 e il film Instant Family. E ancora serie televisive, documentari e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani.

Su Rai 1 Scomparsa ha interessato 1.884.000 spettatori, con uno share del 14,4%. Canale 5 con Instant Family ha intrattenuto 1.242.000 spettatori, con uno share del 10,1%.

Rai 2 ha mandato in onda TIM Summer Hits, lo show musicale ha raccolto davanti allo schermo 1.231.000 spettatori, pari al 10% di share. FBI: Most Wanted ha mandato in onda su Italia 1. la serie è stata vista da 783.000 spettatori, lo share è del 5,8%

Portogallo-Italia è stata trasmessa da Rai 3, la vittoria dell'Italia agli Europei Under 19 ha incuriosito 1.473.000 spettatori, raggiungendo uno share del 10,8%. Su Rete 4, Innamorato pazzo ha interessato 503.000 spettatori con il 4% di share.

La7 ha mandato in onda Una Giornata Particolare che ha catturato l'attenzione di 547.000 spettatori con uno share del 4,3%. Italia's Got Talent Best Of su Tv8 è stato visto da 312.000 spettatori, lo share è del 2,4%. Little Big Italy, in onda su Nove, ha registrato 285.000 spettatori con il 2,4% di share.