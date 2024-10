Inside Out 3 si farà? La regista ha ottime notizie per i fan della Pixar

Inside Out 2 è stato un successo colossale, per questo motivo sembra più che scontato l'annuncio di un nuovo sequel da parte della Pixar.

Arrivato in un momento in cui lo studio aveva probabilmente bisogno di un grande successo commerciale, non si è limitato a registrare il miglior incasso dell'azienda, ma è diventato il più grande film d'animazione di tutti i tempi, con ben 1,69 miliardi di dollari registrati al box-office.

Resta da vedere quale sarà l'impatto di questo successo sullo studio in futuro: i fan sono sempre attenti alla quantità di sequel della Pixar rispetto a quella di progetti originali, vera anima della compagnia.

Sequel o film originali? Pixar cerca il giusto equilibrio

L'annuncio de Gli Incredibili 3 alla D23, insieme agli aggiornamenti su Toy Story 5, ha sicuramente emozionato i vecchi fan della Pixar, che però è sempre desideroso di scoprire storie totalmente nuove. Ma sono in arrivo anche quelle, come i prossimi Elio, Hoppers e la serie in streaming Win Or Lose.

Elio: un ragazzino viene scambiato per il leader della Terra nel primo trailer del film Pixar

"Cerchiamo sempre di trovare un equilibrio", ha dichiarato Kelsey Mann, regista di Inside Out 2, a Empire in una nuova intervista, sottolineando che diversi progetti attualmente in corso alla Pixar non sono ancora di dominio pubblico. "Devo pensare a ciò che è di pubblico dominio... Il tuo numero di originali e sequel è diverso da quello che ho in testa! Perché io so tutto quello che stiamo facendo", ha scherzato. "Ma cerchiamo sempre di trovare il giusto equilibrio".

Mann fa notare, inoltre, che sia i sequel che i non sequel sono soggetti agli stessi elevati standard interni che la Pixar applica a se stessa: "Per ogni cosa, sequel o meno, si tratta di realizzare un grande film". Resta da vedere se questo significa che un Inside Out 3 verrà annunciato, ma vista l'accoglienza riservata al secondo film, c'è sicuramente un certo appetito.

Toy Story 5: Tim Allen conferma il ritorno di Buzz Lightyear

"Sono piuttosto aperti all'idea di fare un altro film", ha confermato Mann. "Vogliono essere sicuri di rendergli giustizia. Il pubblico è entusiasta di vedere la vita di Riley, tutta la sua vita. Vogliono vedere Riley crescere". Per il momento, però, "non abbiamo avuto alcun colloquio. Soprattutto perché dopo l'uscita del secondo film mi sono presa una pausa. Ma ci sono così tante grandi idee che non siamo riusciti a inserire in questo film o nell'originale. Spero davvero che alcune di queste idee trovino una casa un giorno".