Elio: un ragazzino viene scambiato per il leader della Terra nel primo trailer del film Pixar

Elio è il nuovo film Pixar in arrivo a marzo 2024 e il trailer regala le prime divertenti scene tratte dal progetto.

Nel video si vede infatti il modo in cui un ragazzino viene coinvolto in un'avventura galattica, venendo considerato per errore il leader della Terra.

I primi dettagli del film

La sinossi di Elio anticipa che per secoli le persone hanno inviato segnali nell'universo nella speranza di avere delle risposte. L'universo ha ora risposto. Elio dovrà formare dei legami con delle eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di formidabili prove e scoprire in qualche modo chi è destinato a diventare.

Yonas Kibreab (Obi-Wan Kenobi) darà la voce a Elio, con America Ferrera nel ruolo della madre del protagonista, Olga Solis. Jameela Jamil avrà il ruolo dell'ambasciatrice Questa e Brad Garrett sarà l'ambasciatore Grigon.

La pellicola è diretta da Adrian Molina, vincitore di un Annie Award nonché co-regista e scrittore di Coco , e prodotta da Mary Alice Drumn (Coco).