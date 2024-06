Inside Out 2 stabilisce un nuovo record di incassi per un film animato nel mercato USA

Ai box office americani Inside out 2 sta ottenendo un ottimo riscontro, stabilendo nella giornata di martedì un nuovo record per un film animato.

Inside Out 2 ha stabilito un nuovo record di incassi per un film animato: negli Stati Uniti il sequel della Pixar ha infatti incassato nella giornata di mercoledì 29,1 milioni di dollari.

Il precedente primato era stato stabilito da Gli Incredibili 2 che, nel 2018, era arrivato a quota 27 milioni.

I risultati ottenuti da Inside out 2

Nei primi cinque giorni di presenza nelle sale, il film diretto da Kelsey Mann ha incassato 205,7 milioni, posizionandosi al secondo posto nella classifica dei migliori risultati del 2024 alle spalle di Dune: Parte 2. Inside Out 2 è invece arrivato a un totale di 380 milioni di dollari grazie ai 46 milioni incassati nella giornata di ieri.

Sul mercato americano il film animato si è inoltre posizionato al sesto posto nella classifica dei migliori risultati ottenuti nella giornata di martedì durante la prima settimana di presenza nelle sale, restando alle spalle di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home, la versione del 2019 del film Il Re Leone, e il secondo martedì del primo capitolo della nuova trilogia di Guerre Stellari.

Gioia e Ansia nel film

Secondo gli esperti, il lungometraggio animato della Pixar dovrebbe superare quota mezzo miliardo di dollari ai box office americani nel secondo weekend.

Il sequel di Inside out, inoltre, deve ancora debuttare su molti mercati come quelli di Spagna, Brasile, Cina e Giappone.

Il ritorno nella mente di Riley

Meg LeFauve ha firmato la sceneggiatura di del sequel e la regia è firmata da Kelsey Mann (Monsters at Work).

I doppiatori italiani delle nuove emozioni della giovane protagonista sono Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia) e Federico Cesari (Imbarazzo), mentre Sara Ciocca ha il ruolo di Riley e Stash che interpreta un cameo nel ruolo di Lance Slashblade. Inoltre, Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio tornano nel sequel nei panni degli amati Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto.

Inside Out 2, la recensione: nuove (e colorate) emozioni per un sequel coerente e significativo

Nella versione originale dell'atteso film animato Maya Hawke è Ansia, emozione che causerà non pochi problemi nel quartier generale e non solo, la star di The Bear Ayo Edebiri è invece Invidia, Adèle Exarchopoulos sarà Ennui, Paul Walter Hauser dà voce a Imbarazzo, mentre June Squibb sarà Nostalgia.