Inside Out 2, il regista spiega perché la scena post-credits è stata aggiunta all'ultimo minuto

Il regista Kelsey Mann ha rivelato perché la scena post-credits di Inside Out 2 è stata aggiunta tardivamente al film, proprio all'ultimo minuto della produzione.

Mentre le scene di mid-credits e post-credits sono diventate popolari dal Marvel Cinematic Universe, i film Pixar avevano iniziato questa pratica già molto tempo prima, con A Bug's Life del 1998 e Toy Story 2 del 1999 che presentavano una collezione di finti bloopers durante i titoli di coda.

La Pixar ha esteso la tradizione con i film successivi, tra cui la scena post-credits di Inside Out 2, in cui Joy torna alla Volta Segreta, già presente nel film, e scopre la verità dietro il Deep Dark Secret di Riley. Ovviamente non proseguite nella lettura di questo articolo se non volete incorrere in SPOILER sul finale del film.

Cosa svela la scena alla fine di Inside Out 2?

Parlando con USA Today, Mann ha raccontato che la scena post-credits è stata aggiunta all'ultimo minuto dopo le proiezioni di prova con il pubblico. Ciò significa che la risposta al segreto più profondo e oscuro di Riley - fare un buco nel tappeto - sarebbe rimasta un segreto, così come fare pipì in piscina, che ha avuto la risposta che Joy si aspettava. Questa nuova rivelazione spinge Deep Dark Secret a tornare nella Volta Segreta.

Inside Out 2, prime reazioni entusiastiche: "l'ennesimo capolavoro Pixar", "da vedere con qualcuno che ami"

"Ho sempre amato l'idea di lasciare un po' di mistero su Deep Dark Secret e di far discutere il pubblico su quale fosse il segreto. Ma più lo mostravamo, più la gente moriva dalla voglia di sapere cosa fosse".

A differenza dei Marvel Studios, Pixar ha generalmente scelto di utilizzare le scene di mid-credits e post-credits come scene umoristiche più che per anticipare il progetto successivo. La scena post-credits di Inside Out 2 segue un modello simile, risolvendo il mistero di cosa nasconde Deep Dark Secret, una rivelazione che, pur essendo divertente, non è essenziale per la trama del film, né probabilmente sarà affrontata in un potenziale Inside Out 3.