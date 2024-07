Inside Out 2 primo al box office italiano per il terzo weekend, supera il record di C'è ancora domani

Inside Out 2 continua a infrangere il record e si avvia a diventare il primo incasso di sempre per un film Disney in Italia.

Quasi quattro milioni di euro. Ecco l'incasso del terzo weekend di Inside Out 2, sovrano incontrastato del box office italiano estivo. Con 37,3 milioni di euro complessivi, il sequel Disney/Pixar infrange il record di incassi conquistato lo scorso anno da C'è Ancora domani (36,7 milioni) e la marcia trionfale verso nuovi record è in pieno svolgimento visto che, come anticipa Comingsoon.it, gli mancano circa 200 milia euro per superare gli incassi italiani de Il Re Leone (37,5 milioni), diventando così il più alto incasso per un film Disney di tutti i i tempi in Italia. La pellicola che racconta la crescita della protagonista Riley, e delle sue emozioni, introduce un set completamente nuovo di emozioni che vengono portate nel quartier generale quando la giovane eroina della storia, Riley, diventa adolescente.

Al secondo posto troviamo un classico del passato, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, tornato in sala per i vent'anni dall'uscita. Il film diretto da Alfonso Cuarón incassa 307.000 euro e segna 47.420 presenze.

Lupita Nyong'O tiene in braccio il suo gatto

A differenza che negli USA, non decolla A Quiet Place: Giorno 1, successo in patria snobbato dal pubblico nostrano. Il prequel ispirato alla saga di John Krasinski incassa altri 260.000 euro arrivando a un totale di soli 883.000 euro. Come rivela la nostra recensione di A Quiet Place: Giorno 1, la pellicola che racconta l'origine dell'invasione aliena che ha costretto il mondo al silenzio per sopravvivere vede protagonisti Lupita Nyong'o e Joseph Quinn.

Il quarto e il quinto posto della top 5 sono occupati da altri due debutti poco allettanti per il pubblico nostrano. I 170.000 euro di Horizon: An American Saga - Chapter 1 sanciscono il flop bruciante per il primo capitolo della saga western di Kevin Costner, che a livello globale si ferma a soli 22 milioni. Siamo ben lontani dal recuperare gli incassi per un film sostenuto da un forte battage pubblicitario e dagli interventi dello stesso regista e interprete, attualmente impegnato nelle riprese del terzo capitolo. Potete approfondire leggendo la nostra recensione del primo capitolo di Horizon: An American Saga, in attesa dell'uscita del secondo capitolo, previsto per il 15 agosto.

Solo 112.000 euro per un film piccolo, capitanato da Michael Keaton, qui in veste di interprete e regista: si tratta del malinconico La memoria dell'assassino, dove la star di Beetlejuice e Batman interpreta un killer a contratto affetto da demenza che accetta un ultimo incarico prima del ritiro definitivo.