Inside Out 2: il gioco delle emozioni, su Amazon il board game dal film pixar è sceso di prezzo

Il gioco da tavolo Inside Out 2: il gioco delle emozioni è scontato su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 19,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo consigliato indicato (24,99€). I dettagli relativi a questo gioco da tavolo sono disponibili passando dal box seguente, o in alternativa cliccando su questo indirizzo. Il gioco da tavolo di Inside Out 2 indicato è venduto e spedito da Amazon.

Inside Out 2: il gioco delle emozioni

Trovate il potere delle emozioni in un viaggio di scoperta con Inside Out 2: il gioco delle emozioni. Questo gioco da tavolo, ispirato al nuovo capitolo della celebre saga Pixar, combina divertimento, creatività e apprendimento, invitando da 2 a 4 giocatori a esplorare il complesso universo emotivo attraverso quiz, sfide e attività. Ogni dettaglio, dalla consolle 3D al tabellone, è progettato per rendere l'esperienza unica e ricca di significato.

Disney è l'unico studio a superare quota 2 miliardi di dollari nel 2024

L'obiettivo è semplice: completare la propria consolle delle emozioni collezionando i 9 gettoni che rappresentano Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto e Paura. Per farlo, i giocatori dovranno affrontare alcune sfide. Lasciatevi trasportare in Inside Out 2: il gioco delle emozioni, trasformando l'esperienza ludica in qualcosa che va oltre la dimensione tematica di appartenenza di questo gioco.