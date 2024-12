Disney è l'unico studio a superare quota 2 miliardi di dollari nel 2024

Disney è stato l'unico studio cinematografico a incassare nel 2024 oltre 2 miliardi di dollari ai box office.

L'annata è stata infatti contraddistinta da alcuni successi che hanno contribuito a far raggiungere l'ambita cifra senza nemmeno prendere in considerazione le prossime uscite nei cinema in programma entro la fine di dicembre, come A Complete Unknown o Mufasa, il progetto prequel della saga Il Re Leone.

I successi Disney del 2024

I due più grandi successi ottenuti da Disney durante l'anno sono stati Inside Out 2, sequel targato Pixar in grado di arrivare a 652.9 milioni di dollari, e Deadpool & Wolverine, che ha incassato 636.7 milioni di dollari. Lo studio sta ottenendo risultati molto positivi anche con Oceania 2, che ha già superato 342 milioni di dollari.

Nel mercato americano, inoltre i risultati ottenuti da 20th Century Studios e Searchlight contribuiscono alle statistiche relative agli incassi.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie ha contribuito al successo ai botteghini con 171 milioni di dollari, mentre Alien: Romulus si è fermato a 105 milioni, risultato comunque positivo.

Da Inside Out 2 a C'è ancora domani: gli incassi stagionali italiani all'insegna dei "film evento"

Disney supera così quota 2 miliardi di dollari per la seconda volta dal 2019 e raggiunge la cifra per la settima volta dal 2010 negli Stati Uniti e in Canada.

La strategia vincente

Come riporta il sito Deadline, il risultato ottenuto nel 2024 sembra premiare il lavoro compiuto da Bob Iger che, al suo ritorno alla guida della Disney, aveva dichiarato che il suo obiettivo era quello di sostenere e promuovere la creatività, non puntando invece alla quantità che potrebbe avere degli effetti negativi sulla qualità.

Lo studio ha quindi messo in pausa lo sviluppo di vari progetti, preferendo concentrarsi su titoli cinematografici in grado di attirare il pubblico nelle sale.