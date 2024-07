Inside Out 2 guida il box office italiano da cinque settimane, delusione per il debutto di Twisters

A differenza degli USA, l'arrivo di Twisters nei cinema italiani non ha avuto l'effetto sperato negli incassi non minacciando minimamente la prima posizione di Inside Out 2, che guida la classifica degli incassi nostrani da ben cinque settimane e continua a essere l'unico film ad attirare pubblico in sala, sconfiggendo la calura estiva. Altri 1,1 milioni di euro portano il film a 42,3 milioni compl4ssivi. Dopo la notizia che il film ha superato Gli incredibili 2, diventando il miglior incasso di sempre di Disney/Pixar negli USA, il sequel animato infrange un nuovo record ed è ora il secondo miglior incasso animato di sempre dopo Frozen 2, fermo a quota 1,45 miliardi di dollari.

Twisters: Glen Powell e Daisy Edgar-Jones in una scena del film

Debutto meno promettente del previsto per Twisters che, uscito in 351 sale, incassa appena 647.000 mila euro, di cui 536 mila nel solo weekend. Il tutto nonostante la presenza delle star del momento, i bellissimi e bravi Glen Powell, Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos. I tre interpretano un gruppo di cacciatori di tornando in difficoltà al centro di una serie di tempeste in Oklahoma, la trama perfetta per un travolgente blockbuster estivo che però non sembra aver colpito più di tanto il pubblico italiano.

In terza posizione scende l'horror Immaculate - La prescelta. Grande era l'attesa per vedere la star in ascesa Sydney Sweeney nei panni di una suora alle prese col maligno in un convento italiano, ma a quanto pare l'appeal dei brividi demoniaci non ha fatto breccia nel pubblico e il film incassa solamente 148.000 euro per un totale di 531.000 euro incassati in due settimane.

Da qui in poi diventa un vero e proprio stillicidio. Flop assoluto, sia in patria che all'estero, per Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna. La scoppiettante romcom con Scarlett Johansson e Channing Tatum aggiunge 116.000 euro agli incassi totali che si aggirano sui 414.000 euro. Come rivela la nostra recensione di Fly Me To The Moon, la star Johansson interpreta un'abile esperta di marketing ingaggiata dalla NASA per una gigantesca "operazione simpatia" volta ad accattivarsi l'opinione pubblica americana durante la corsa all'allunaggio negli anni '60.

In quinta posizione troviamo, infine, il debutto dell'anime Blue Lock The Movie - Episodio Nagi, che passa completamente inosservato aprendo con soli 137.000 euro, di cui 89.000 euro nel weekend, da 217 sale.