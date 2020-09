Infinity: la programmazione speciale per la Milano Fashion Week

Al via domani la Fashion Week di Milano: per l'occasione, Infinity si prepara a sfilare sulla passerella con una selezione di titoli premiati per i migliori costumi

Dal 22 al 28 settembre Milano ospiterà la Fashion Week e, per l'occasione, Infinity propone una programmazione speciale di titoli premiati per i migliori costumi per prepararsi al meglio alla settimana dedicata alla moda.

Uno tra i capolavori di Federico Fellini e tra i più celebri film della storia del cinema, La dolce vita ha vinto il Premio Oscar per i Migliori costumi, oltre alla Palma d'Oro al 13esimo Festival di Cannes. Interpretato da Marcello Mastroianni e Anita Ekberg, il film racconta la Roma del boom economico degli anni Sessanta vista con gli occhi del giornalista Marcello Rubini.

La Grande Bellezza: Sabrina Ferilli, Toni Servillo e Giorgio Pasotti sul set del film

Diretto da Paolo Sorrentino, La grande bellezza ha vinto nel 2014 il David di Donatello per i Migliori Costumi, oltre al Premio Oscar, il Golden Globe e il BAFTA come Miglior film straniero. Il film è ambientato a Roma: è estate e la città splende di una bellezza inafferrabile e definitiva. Jep Gambardella, un giornalista affermato di sessantacinque anni con un fascino che il tempo non ha potuto scalfire, si muove tra cultura alta e mondanità in una Roma che non smette di essere un santuario di meraviglia e grandezza.

Il filo nascosto, con Daniel Day-Lewis, è ambientato nella Londra del dopoguerra, negli anni '50, dove il rinomato sarto Reynolds Woodcock e sua sorella Cyril sono al centro della moda britannica. Le donne entrano ed escono dalla vita di Woodcock, fino a quando non incontra una giovane e volitiva donna, Alma, che presto diventa parte della sua vita come musa e amante. Nel 2018, Il Filo Nascosto ha ottenuto il premio Oscar per i Migliori costumi.

Le 12 fatiche di Leonardo DiCaprio: Oscar mio, quanto mi sei costato!

Tobey Maguire e Leonardo DiCaprio in una scena di The Great Gatsby

Vincitore del Premio Oscar per i Migliori Costumi nel 2014, Il grande Gatsby narra la storia di un aspirante scrittore, Nick Carraway, che, lasciato il Midwest Americano, arriva a New York nella primavera del 1922, un'epoca in cui regnano la dubbia moralità, la musica jazz e la delinquenza. In cerca del suo personale Sogno Americano, Nick si ritrova vicino di casa di un misterioso milionario a cui piace organizzare feste, Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio), e a sua cugina Daisy che vive sulla sponda opposta della baia con il suo amorevole nonché nobile marito, Tom Buchanan. Nick è quindi testimone, dentro e fuori del suo mondo, di racconti di amori impossibili, sogni incorruttibili e tragedie ad alto tasso di drammaticità.

Basato sull'omonimo romanzo di Rosalie Ham, The Dressmaker - Il diavolo è tornato ha vinto l'AACTA Award per i Migliori costumi nel 2015. Interpretata dal Premio Oscar Kate Winslet, Myrtle "Tilly" Dunnage torna in Australia, nel suo paesino natale che anni prima si era coalizzato contro di lei per cacciarla via. Diventata una stilista affermata, la ragazza ha tutta l'intenzione di regolare qualche vecchio conto in sospeso...

Alessandro Nivola e Audrey Tautou in Coco avant Chanel

Audrey Tautou interpreta Chanel nel film Coco avant Chanel - L'amore prima del mito, candidato al Premio Oscar e vincitore del Premio César per i Migliori costumi. Nella Francia rurale, una ragazzina, Gabrielle, e sua sorella vengono abbandonate in un orfanotrofio, nell'illusoria attesa di un padre che non arriverà mai. Le sorelle fuggono a Parigi, dove, per sopravvivere, cantano in locali malfamati e lavorano come cucitrici. Gabrielle trova rifugio tra le braccia di Etienne Balsan e diventa Coco, una donna mantenuta che frequenta la migliore società. Decisa a rendersi indipendente, Coco Chanel sfiderà le convenzioni sociali con il suo gusto personalissimo nella moda, diventando un'icona per le donne emancipate di tutto il mondo.