Infinity al Lucca Comics 2018: il programma da Terence Hill a Mad Max!

Infinity dà appuntamento ogni sera alle 21.00 all'interno dell'area Movie di Lucca Comics & Games con una serie di proiezioni di grandi titoli cult che hanno appassionato il grande pubblico. Gli appuntamenti verranno introdotti da Francesco Alò (BadTaste) in compagnia di ospiti speciali.

Si parte il 31 ottobre al Cinema Astra con la proiezione di uno dei film italiani più amati di sempre, Ovosodo: la pellicola generazionale del 1997, diretta da Paolo Virzì, verrà presentato in sala con l'introduzione dello stesso regista. L'appuntamento continuerà il 1° novembre sempre al Cinema Astra, con la proiezione di un vero e proprio cult del cinema italiano: Lo chiamavano Trinità, il film del 1970 con la coppia cinematografica più amata di sempre, Bud Spencer e Terence Hill.

Sarà poi la volta di spostarsi al cinema Centrale il 2 novembre dove Infinity porterà sul grande schermo la principessa delle Amazzoni, Wonder Woman. Ad introdurre la proiezione ci sarà la supereroina delle scrittrici fantasy, Licia Troisi. E rimanendo al cinema Centrale, il 3 novembre sarà la volta di immergersi nelle atmosfere post apocalittiche di Mad Max: Fury Road" (2015), il sequel della trilogia cult degli anni 80, che verrà introdotto da Fabio Guaglione, regista di Mine e produttore di Ride.

Oltre agli appuntamenti cinematografici, Infinity porterà in anteprima al Lucca Comics & Games, in collaborazione con Premium Action, il primo episodio di Krypton, la serie con protagonista Seg-El, il nonno di Superman e ambientata due anni prima della distruzione del pianeta che dà il nome alla serie. "Krypton" sarà disponibile su Infinity a partire dal 17 novembre. E per gli appassionati di The Big Bang Theory, Infinity dà appuntamento in Piazza Napoleone con il food track della Cheesecake Factory dove sarà possibile giocare e vincere periodi di prova gratuita di Infinity per vedere e rivedere le avventure di Sheldon &co.

L'intero cofanetto delle 11 stagioni di The Big Bang Theory e tutti i film cult presentati in occasione del Lucca Comics & Games sono disponibili su Infinity.