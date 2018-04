Infinity, i film e le serie tv in catalogo ad Aprile

Patrizio Marino

Tantissimi nuovi titoli vanno ad arricchire l'offerta di Infinity nel mese di aprile, cominciando da uno dei titoli più attesi su Infinity Premiere: It, il film di Andres Muschietti adattamento cinematografico del capolavoro letterario di Stephen King.

Cinema:

Sarà disponibile su Infinity Premiere dal 13 al 19 aprile, IT, la prima spaventosa parte dell'adattamento cinematografico del libro di Stephen King, diretto dall'argentino, di origini italiane, Andres Muschietti. Il film arriva dopo la mini serie tv cult degli anni '90 e ha come protagonista Bill Skarsgård nei panni del terrificante Pennywise, il clown che terrorizza gli abitanti di Derry ogni ventisette anni. IT è inoltre già disponibile anche in 4k HDR.

Sempre su Infinity Premiere sarà possibile trovare in programmazione dal 6 al 12 aprile Super Hero Girls: Controllo Mentale il film d'animazione che vede protagoniste Batgirl, Wonder Woman e Supergirl, che dovranno sventare una minaccia che colpisce studenti e insegnanti della loro scuola. Eclipso e Lena stanno infatti cercando di conquistare il mondo partendo dal controllo della mente delle persone più vicine alle supereroine.

Dal 2 aprile in arrivo su Infinity l'inedito Nella valle della violenza, il film western di Ti West con protagonisti Ethan Hawke, John Travolta, Karen Gillan e Taissa Farmiga. Una storia di vendetta e riscatto, fra le polverose atmosfere di un western classico.

Dal 3 aprile arriverà in catalogo anche Una famiglia in affitto, la storia di Paul-André, uomo facoltoso ma in preda alla solitudine, che si offre di pagare i debiti di Violette, madre iperprotettiva di due figli, in cambio di entrare a far parte della loro famiglia per tre mesi. Questo accordo farà scoprire al protagonista le gioie della vita familiare.

Dal 5 aprile sarà disponibile Kubo e la spada magica il film in stop motion realizzato da Travis Knightt e prodotto dallo studio di animazione Laika. Racconta la storia di Kubo, un ragazzo che vive nell'antico Giappone. Cieco da un occhio e isolato dal mondo, un giorno evoca per sbaglio un antico spirito in cerca di vendetta, iniziando un viaggio che lo porterà lontano per salvare la sua famiglia.

Animali notturni, thriller psicologico diretto da Tom Ford, sarà invece disponibile a partire dal 22 aprile nel catalogo di Infinity. Il film, che vede come protagonisti Amy Adams, Jake Gyllenhaal e Armie Hammer, è incentrato su un'intensa storia d'amore e di vendetta, costudita fra le pagine di un libro.

Serie TV:

Dall'11 aprile su Infinity arriva il cofanetto completo delle stagioni dalla uno alla otto di Will & Grace. Un buon modo per scoprire o riscoprire la serie comedy più famosa degli anni 90 in attesa degli episodi della stagione numero 9, che arriverà su Infinity dal 25 aprile. Dopo undici anni di assenza Will, Grace, Jack e Karen torneranno finalmente sul piccolo schermo, pronti nuovamente a far divertire con il loro cinico umorismo gli spettatori più fedeli, ma anche i neofiti.

Un'altra grande attesa verrà presto soddisfatta: dal 18 aprile infatti sarà disponibile su Infinity la terza stagione di Mr. Robot che va a completare il cofanetto (le prime due sono già disponibili su Infinity). I nuovi dieci episodi spiegheranno il motivo della scissione fra Elliot, il giovane ingegnere informatico di New York, sociofobico e schizofrenico, e Mr. Robot, un anarchico a capo della fsociety, un gruppo di hacker attivisti che vuole liberare l'umanità dai corruttori che stanno distruggendo il mondo.

Accanto alle nuove entrate, continua inoltre la programmazione delle serie più amate. Ash vs. Evil Dead 3, l'undicesima stagione di The Big Bang Theory e Young Sheldon tornano ogni settimana su Infinity con un nuovo episodio in anteprima.