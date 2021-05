Infinite: Mark Wahlberg nel trailer del film sci-fi diretto da Antoine Fuqua

Infinite è il nuovo film con star Mark Wahlberg diretto da Antoine Fuqua e il trailer regala le prime scene del progetto in arrivo il 10 giugno su Paramount+.

Nel video si mostra il protagonista dover affrontare un interrogatorio che lo mette alla prova nel tentativo di fargli ricordare chi è veramente, scoprendo poi di aver vissuto ed essere morto migliaia di volte.

Il film Infinite è ispirato al romanzo intitolato The Reincarnationist scritto nel 2009 da D. Eric Maikranz.

Mark Wahlberg interpreta Evan McCauley, un uomo tormentato da ricordi di luoghi che non ha mai visitato e di eventi che non ricorda di aver vissuto. Dopo aver assunto medicinali ed essere sull'orlo dell'esaurimento nervoso, Evan viene salvato da un gruppo segreto i cui membri si chiamano "Infinites" e gli rivelano che i suoi ricordi sono reali, ma sono legati a numerose vite passate.

Il protagonista entra quindi nel loro straordinario mondo dove alcune persone hanno la capacità di reincarnarsi mantenendo i propri ricordi e le conoscenze accumulate nel corso dei secoli. Evan deve quindi cercare di trovare le risposte nascoste nei loro ricordi mentre compiono una corsa contro il tempo per salvare l'umanità da uno di loro che cerca di distruggerla.

Nel cast ci saranno Mark Wahlberg, Sophie Cookson, Dylan O'Brien, Rupert Friend, Chiwetel Ejiofor, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jason Mantzoukas, Tom Hughes, Wallis Day, Toby Jones, Liz Carr, e Kae Alexander.

La regia è di Antoine Fuqua, mentre la sceneggiatura è firmata da Todd Stein.