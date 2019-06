Mark Wahlberg sostituirà Chris Evans come protagonista di Infinite

Mark Wahlberg sostituirà Chris Evans nel film Infinite, diretto da Antoine Fuqua.

La star dei cinecomic Marvel aveva accettato il ruolo del protagonista nel mese di febbraio, dovendo però ora rinunciare a causa di altri impegni che rendono impossibile la sua presenza sul set.

Il film Infinite sarà un adattamento del romanzo The Reincarnationist Papers scritto da D. Eric Maikranz in cui si racconta la storia di Cognomina, una società segreta composta da persone che ricordano le proprie vite precedenti. Un giovane tormentato dai ricordi di due precedenti esistenze si ritrova alle prese con l'organizzazione e decide di entrare a farne parte.

Mark Wahlberg è attualmente l'unico membro del cast annunciato.

A firmare la sceneggiatura del film prodotto da Paramount sarà Ian Shorr. La distribuzione nei cinema americani di Infinite è prevista per il 7 agosto 2020, mentre le riprese prenderanno il via in autunno.

Wahlberg, nei prossimi mesi, sarà coinv olto nella produzione anche di Wonderland, film diretto da Peter Berg per Netflix, e Good Joe Bell.

