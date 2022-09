Infinite in 4K UHD, la recensione: rivincita in homevideo per il fanta-action con Mark Wahlberg

La recensione di Infinite in 4K UHD: il discusso action fantascientifico con Mark Wahlberg ritrova smalto in homevideo con un video favoloso e un audio originale devastante.

Infinite: Mark Wahlberg in una scena d'azione

La critica lo ha amato davvero poco, ma per un action fantascientifico comunque spettacolare, con una star come Mark Wahlberg e finora visto solamente in streaming su Prime Video, l'uscita homevideo è sempre un'occasione preziosa per un recupero. Anche perché, come vedremo nella recensione di Infinite in 4K UHD, quantomeno sul piano della qualità del prodotto distribuito da Plaion Pictures il film di Antoine Fuqua si prende una bella rivincita. E così, quantomeno la componente spettacolare dell'avventura di Evan McCauley che si scopre far parte del gruppo segreto che si fa chiamare Infiniti, potrà essere goduta al massimo in una comoda visione casalinga.

Il video 4K: dettaglio incisivo, grande fluidità e croma brillante

Grazie a Plaion Pictures abbiamo potuto apprezzare l'edizione più prestigiosa di Infinite, ovvero quella a due dischi con le versioni in 4K UHD e in blu-ray. Tenendo presente che la base video del blu-ray è già di qualità molto buona, la versione 4K UHD forse non rappresenta un upgrade gigantesco, ma le tante piccoli migliorie ci sono e sono anche tutte importanti e percepibili. Il video 4K UHD riesce a regalare infatti una maggior nitidezza generale e un dettaglio fine più incisivo, che si può apprezzare non solo nei tanti particolari dei primi piani e sugli incarnati, ma anche negli abiti e nelle ambientazioni molto complesse.

Infinite: Mark Wahlberg in una scena

Ma l'aspetto che balza di più all'occhio è la fluidità delle tante scene di combattimento frenetico, che non rivelano mai una sbavatura o un particolare fuori posto, come del resto la CGI non provoca mai momenti di morbidezza o flessioni nella definizione. Un passo avanti fisiologico grazie al Dolby Vision arriva sul croma, che si rivela complessivamente più brillante, con bianchi più intensi, neri profondi e una maggior ampiezza di sfumature nei colori. Il rumore è quasi assente, in ogni caso molto limitato anche nelle sequenze più scure o più ostiche sul piano della luminosità.

Audio italiano buono, ma l'Atmos inglese è devastante

Infinite: una scena con Mark Wahlberg e Jóhannes Haukur Jóhannesson

Sul fronte audio bisogna purtroppo registrare un divario piuttosto netto fra la traccia italiana in Dolby Digital 5.1 e il Dolby Atmos originale. Sia chiaro, l'ascolto in italiano è comunque coinvolgente, con una precisa dislocazione degli effetti e una buona presenza dei bassi, oltre che una soddisfacente spazialità che si fa sentire nei momenti più concitati. Si tratta di un Dolby digital ottimo, insomma, ma si tratta pur sempre di una traccia che ha dei limiti fisiologici.

Infinite: Mark Wahlberg in una sequenza

Limiti che emergono chiaramente quando si switcha sul potente Dolby Atmos inglese: qui le scene di azione, gli inseguimenti, le esplosioni e i combattimenti rovesciano sullo spettatore una raffica di elementi sonori intensi da ogni direzione, tutti dislocati in modo chirurgico e sfruttando anche la verticalità. La dinamica è superba, i momenti di caos sono travolgenti ma sempre molto precisi nei loro dettagli, mentre quando è il momento il subwoofer sa farsi sentire con i suoi muscoli e la sua energia. I dialoghi sono ottimi in entrambe le tracce, ma con qualche limite in frequenza per quelli italiani, mentre la colonna sonora è avvolgente e impetuosa.

Gli extra: 35 minuti tra approfondimenti e segreti delle scene action

Infinite: una scena d'azione

Solo discreto il reparto degli extra, con una mezz'ora abbondante di contributi. Si parte con Si chiamano Infiniti (8'), featurette nella quale il cast e la troupe raccontano la trama, parlano delle qualità del film e si concentrano sulla scenografia e il design degli oggetti di scena. A seguire Gli Infiniti in azione (9'), che ovviamente è dedicato alla realizzazione delle più spettacolari scene action presenti nel film. Si prosegue con Anatomia di una scena - Commissariato e foresta (13'), che si concentra in particolare sulla costruzione e la realizzazione di due scene non solo spettacolari, ma sequenze chiave del film. In chiusura Tempo Infinito (5') sui concetti alla base della storia e un focus sul finale del film.