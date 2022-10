Industry: i creatori difendono le scene di sesso dello show: "Non è porno che si spaccia per TV di qualità"

I creatori di Industry, una dramma della HBO che è stato definito "un porno che si spaccia per TV di qualità" hanno difeso il suo alto numero di scene di sesso, sottolineandone l'autenticità. La serie, la cui seconda stagione è iniziata la scorsa settimana, ha attirato un vasto pubblico su entrambe le sponde dell'Atlantico per il modo in cui narra le vicende di un gruppo di giovani laureati che lavorano in modo competitivo in una banca di Londra, cercando di superarsi a vicenda in termini di guadagni, droga e sesso.

Ma c'è stata una certa disapprovazione da parte di alcuni critici che lo hanno definito "lo show più osceno della BBC". Un giornalista della rivista New Statesman ha affermato, come accennato in precedenza, che il dramma non è altro che un "porno che posa come TV di prestigio" e una "visione del mondo riduttiva e allarmistica" che rappresenta impropriamente la vita sessuale dei giovani.

Konrad Kay e Mickey Down, i due showrunner che in passato hanno lavorato nel settore bancario, insistono che la serie è un ritratto fedele di ciò che hanno vissuto prima di dedicarsi alla stesura di sceneggiature: "Volevamo fare uno show autentico e giovanile, e parte dell'essere giovani è tutto il divertimento a cui ti dedichi a porte chiuse".

"Il sesso è una componente molto importante nel contesto di una banca d'investimento ad alto numero di ottani e orientata verso l'avidità", ha aggiunto Kay. "Le persone che lavorano in questi ambienti sono guidate dalla caccia alla dopamina. Ottieni una risposta neurologica per guadagnare soldi."