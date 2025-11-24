Industry 4: il trailer dei nuovi episodi svela le new entry nel cast della serie con Kit Harington

HBO ha condiviso il trailer della stagione 4 di Industry, annunciando inoltre il debutto dei nuovi episodi che avverrà l'11 gennaio.

Il video inedito pubblicato svela inoltre le prime scene con al centro le new entry nel cast dello show, che vede tra i protagonisti anche Kit Harington.

Cosa accadrà in Industry 4?

Il nuovo video promozionale della serie Industry, sulle note di Lilac Wine di Nina Simone, mostra alcune delle dinamiche esistenti tra i protagonisti, alle prese con problemi economici e personali, il tutto mentre alcuni nuovi arrivi potrebbero modificare equilibri e avere delle conseguenze inaspettate.

La sinossi ufficiale della quarta stagione anticipa che Harper (Myha'la) e Yasmin (Marisa Abela), al top della loro carriera e vivendo la vita che erano prefissate, si ritrovano ad affrontare situazioni ad alto rischio. Yasmin, inoltre, è alle prese con la sua relazione con Sir Henry Muck (Kit Harington), imprenditore in campo tecnologico. Harper, invece, ha a che fare con l'enigmatico Whitney Halberstram (Max Minghella), e la loro contorta amicizia inizia a deformarsi e ad accendersi sotto la pressione del denaro, del potere e del desiderio di essere al top.

Le new entry nel cast

Tra i nuovi arrivi nel cast, oltre a Minghella, ci sono anche Toheeb Jimoh, Charlie Heaton (tra pochi giorni protagonista sugli schermi con l'ultima stagione di Stranger Things), Amy James-Kelly, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani ed Edward Holcroft.

Il gruppo di interpreti dello show è composto poi da Ken Leung, Miriam Petche, Sagar Radia, Roger Barclay e Andrew Havill.

La storia si era interrotta con Rishi (Radia) alle prese con le conseguenze drammatiche, ovvero l'omicidio della moglie, delle sue attività in campo economico.

Yasmin aveva accettato di sposare Henry, ma aveva avuto un ultimo incontro con Rob (Lawtey). Harper era inoltre in continua ascesa, puntando al lancio di un nuovo fondo sostenuto economicamente da Otto (Barclay), il padrino di Henry.

La serie è creata, scritta e prodotta da Mickey Down e Konrad Kay.