Indie Spirit Awards 2022: La figlia oscura è il miglior film, sei premi a Netflix

La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal conquista i premi per miglio film, miglior regia e sceneggiatura agli Indie Spirit Awards 2022, Netflix si porta a casa sei premi totali tra cui uno per Squid Game.

La figlia oscura di Maggie Gyllehaal protagonista agli Independent Spirit Awards 2022. La pellicola targata Netflix, tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante, ha conquistato i premi per miglior film, miglior regia e e miglior sceneggiatura. Felice debutto dietro la macchina da presa per Maggie Gyllenhaal, nominata in precedenza due volte come attrice.

The Lost Daughter: Olivia Colman in una scena

Tra i vincitori numerosi interpreti alla prima candidatura: Taylour Paige ha conquistato il premio come miglior attrice protagonista per Zola e Simon Rex si è portato a casa il premio come miglior attore protagonista nel caustico Red Rocket. I premi per i migliori attori non protagonisti sono andati a Troy Kotsur, primo attore sordo a vincere per I segni del cuore, e Ruth Negga per Passing. Ahmir "Questlove" Thompson si è portato a casa il premio per il miglior documentario con il suo travolgente Summer of Soul.

Sul fronte televisivo Reservation Dogs, prodotta da Taika Waititi, conquista il premio per la miglior serie e per l'ensemble, mentre il premio per le miglior performance va a Thuso Mbedu de La ferrovia sotterranea e al coreano Lee Jung-jae per Squid Game.

Di seguito la lista dei vicinitori agli Indie Spirit Awards 2022:

MIGLIOR FILM

La figlia oscura

MIGLIOR OPERA PRIMA

7 Days

MIGLIOR PROTAGONISTA FEMMINILE

Taylour Paige, Zola

MIGLIOR PROTAGONISTA MASCHILE

Simon Rex, Red Rocket

MIGLIOR REGISTA

Maggie Gyllenhaal, La figlia oscura

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Summer of Soul

MIGLIOR NON PROTAGONISTA FEMMINILE

Ruth Negga, Passing

MIGLIOR NON PROTAGONISTA MASCHILE

Troy Kotsur, I segni del cuore

MIGLIOR SCENEGGIATURA

La figlia oscura, Maggie Gyllenhaal

MIGLIOR SCENEGGIAATURA D'ESORDIO

Michael Sarnoski; Story by Vanessa Block, Michael Sarnoski, Pig

MIGLIOR MONTAGGIO

Joi McMillon, Zola

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Edu Grau, Passing

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Drive My Car - Giappone



ROBERT ALTMAN AWARD

Mass

JOHN CASSAVETES AWARD

Shiva Baby

PRODUCERS AWARD

Brad Becker-Parton , Pin-Chun Liu, Lizzie Shapiro

SOMEONE TO WATCH AWARD

Alex Camilleri, Luzzu

TRUER THAN FICTION AWARD

Jessica Beshir, Faya Dayi

CATEGORIE TV

BEST NEW NON-SCRIPTED OR DOCUMENTARY SERIES

Black and Missing

BEST NEW SCRIPTED SERIES

Reservation Dogs

BEST FEMALE PERFORMANCE IN A NEW SCRIPTED SERIES

Thuso Mbedu, La ferrovia sotterranea

BEST MALE PERFORMANCE IN A NEW SCRIPTED SERIES

Lee Jung-jae, Squid Game

BEST ENSEMBLE CAST IN A NEW SCRIPTED SERIES