Indiana Jones 5, Steven Spielberg ha amato il film: "Pensavo di essere l'unico in grado di saperlo fare"

C'era molta incertezza sull'affidare un film di Indiana Jones a un regista che non fosse Spielberg, ma a quanto pare James Mangold ce l'ha fatta. Al Time 100 Summit, tenutosi il 25 aprile a New York, è stato proprio Steven Spielberg a elogiare il lavoro del suo successore, ammettendo di aver adorato Indiana Jones e il Quadrante del destino.

L'approvazione di Steven Spielberg

"Ho potuto avere questa grande esperienza due notti fa. Bob Iger ha tenuto una proiezione esclusiva per molti dirigenti della Disney e io vi ho preso parte assieme al regista James Mangold. Tutti hanno adorato il film e posso dirlo anch'io, si tratta davvero di un buon film di Indiana Jones. Sono molto orgoglioso di quello che James sia riuscito a fare" ha commentato Steven Spielberg, aggiungendo poi: "Quando le luci si sono accese, dopo la proiezione, ho guardato gli altri e ho esclamato 'Dannazione, pensavo di essere l'unico in grado di saper fare uno di questi film'".

La premiere mondiale a Cannes 2023

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, in programma a maggio, per poi arrivare nelle sale italiane il 28 giugno.

A vestire i panni dell'archeologo più celebre del grande schermo tornerà nuovamente Harrison Ford che, a quanto pare, si è mosso in maniera molto agile e sportiva sul set da sembrare un 35enne. Il quinto capitolo di Indiana Jones sarà il più lungo dell'intera saga con una durata che si assesta sui 143 minuti, ovvero oltre le 2 ore e 20 minuti.

Il quinto capitolo sarà l'ultimo della saga e Harrison Ford ha già confermato di aver concluso la sua esperienza nell'iconico ruolo dell'archeologo Indiana Jones.