Indiana Jones 5, James Mangold elogia Harrison Ford: "Abbastanza agile da passare per 35enne"

Cresce l'attesa per Indiana Jones e il Quadrante del destino, quinto capitolo della saga cinematografica dedicata all'avventuriero più celebre del grande schermo. Sappiamo già che nel film ci sarà un'ampia porzione di minuti in cui Harrison Ford sarà ringiovanito digitalmente con l'ausilio della CGI, ma gli stunt sul set sono stati i suoi nonostante abbia ormai 80 anni.

Indiana Jones 5 e un intrepido Harrison Ford

In una recente intervista ai microfoni di Total Film James Mangold, regista del film, ha spiegato di come Harrison Ford si muovesse in maniera talmente agile da sembrare un giovincello:

"Sembrava un 35enne da come si muoveva e ha reso il tutto molto facile. Abbiamo utilizzato ore e ore di materiale da archivio per ringiovanirlo digitalmente e creare una fantastica sequenza di apertura di ben 25 minuti. Il lunedì giravo delle scene con l'Harrison di adesso, il mercoledì avevo già la sua faccia ringiovanita con la CGI. La tecnologia è stata un aiuto fantastico".

"L'obiettivo era quello di dare al pubblico un assaggio corposo di ciò che gli mancava tanto. Perché poi, quando il film sarà ambientato nel 1969, dovranno adattarsi a quello che è ora, che è diverso da quello che era in passato" ha aggiunto Mangold.

Harrison Ford, i migliori film di un'icona del cinema americano

La premiere mondiale a Cannes 2023

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, in programma a maggio, per poi arrivare nelle sale italiane il 28 giugno.

Il quinto capitolo sarà l'ultimo della saga e Harrison Ford ha già confermato di aver concluso la sua esperienza nell'iconico ruolo dell'archeologo Indiana jones.