Indiana Jones 5: il regista James Mangold svela quando uscirà il trailer

Il regista James Mangold ha aggiornato i fan via Twitter svelando quando verrà condiviso il primo trailer di Indiana Jones 5.

Il primo trailer di Indiana Jones 5 sembra stia per arrivare e a rivelarlo è stato il regista James Mangold che ha anticipato l'imminente debutto delle prime scene dell'ultimo film con star Harrison Ford.

A maggio è stato diffuso il primo poster dell'atteso film, senza però proporre altri materiali promozionali.

James Mangold, dopo aver smentito le voci riguardanti delle fallimentare proiezioni test di Indiana Jones 5, ha ora dichiarato che il trailer arriverà in meno di 30 giorni.

L'attesa di chi vuole scoprire i primi dettagli sulla quinta avventura dell'iconico archeologo finirà quindi prima di Natale.

Indiana Jones, dopo il nuovo lungometraggio, sembra sarà destinato anche ad arrivare sul piccolo schermo: Disney+ starebbe infatti sviluppando una nuova serie televisiva ispirata alle avventure dell'archeologo, anche se per ora non è stato annunciato se si tratterà di un progetto ideato come sequel o prequel dei film.

In Indiana Jones 5 hanno recitato anche Mads Mikkelsen, che potrebbe avere la parte di un villain, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies che riprenderà il ruolo di Sallah, Boyd Holbrook e Toby Jones.