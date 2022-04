Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen "Tornerà alle atmosfere de Il tempo maledetto e i Predatori dell'Arca Perduta"

Mads Mikkelsen ha rivelato che Indiana Jones 5 tornerà alle origini del franchise, catturando la "sensazione originale" de I predatori dell'arca perduta o Indiana Jones e il tempo maledetto.

Durante un'intervista con The Hollywood Reporter, Mads Mikkelsen, che recita in un ruolo ancora top secret nella quinta avventura di Indy, ha rivelato qualcosa in più su ciò che possiamo aspettarci da Indiana Jones 5, ammettendo che la prossima puntata avrà un mood simile al primo e al secondo film del franchise guidato dall'archeologo armato di frusta di Harrison Ford.

"I predatori dell'arca perduta era uno dei miei film preferiti, rievocava quel periodo d'oro dei serial degli anni '40, e anche il nuovo film recupererà quelle atmosfere", ha spiegato Mikkelsen. "Stanno tornando al mood del primo e del secondo film, per ottenere quella sensazione originale, l'originale Indy, qualcosa di denso ed epico".

James Mangold ha preso il comando di Indiana Jones 5 raccogliendo il testimone di Steven Spielberg, che resta a bordo del progetto come produttore esecutivo. Mikkelsen ha elogiato il duo e ha notato una somiglianza nel modo in cui i due registi si avvicinano al franchise, dicendo: "Sembrava un film di Spielberg, anche se ovviamente è James che lo fa con la stessa visione".

Indiana Jones 5 sarà probabilmente l'ultima incursione di Harrison Ford nei panni dell'avventuriero giramondo. Il film stesso "concluderà il viaggio di questo personaggio iconico" e vedrà parte della sua storia risolta, subito dopo aver rispolverato la sua giacca marrone e il fedora.

Insieme a Ford per questa nuova avventura, ambientata in parte nel 1969, ci saranno Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson e Antonio Banderas. Indiana Jones 5 è stato annunciato per la prima volta nel 2016 con una data di anteprima il 19 luglio 2019, ma ha subito molti ritardi e ora arriverà nelle sale il 30 giugno 2023.