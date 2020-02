Independence Day, Roland Emmerich: “Non so se si farà un terzo film”

Independence Day: gli alieni atterrano sulla Casa Bianca

Roland Emmerich, regista di Independence Day e del suo sequel, ha parlato dell'ipotetico terzo episodio, ma in termini non esattamente positivi. Intervistato dal sito Comicbook.com in occasione dell'uscita in home video di Midway, il regista tedesco residente a Los Angeles si è espresso così: "Adesso il franchise appartiene alla Disney, quindi non ho ancora avuto modo di fare domande al riguardo perché stavo piangendo la scomparsa di uno studio (la 20th Century Fox, n.d.r.) con cui ho fatto due film. È molto triste. Questo è il cinema, è un'industria che cambia in continuazione."

Roland Emmerich: le quattro variazioni del disaster movie moderno

Independence Day: Will Smith in una scena del film

Sono in realtà tre i film che Roland Emmerich ha realizzato per la 20th Century Fox, tra il 1996 e il 2016: Independence Day, The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo e Independence Day: Rigenerazione. Quest'ultimo doveva portare direttamente a un terzo episodio (il finale suggerisce che gli eroi umani si sarebbero recati sul pianeta natale degli invasori alieni), ma gli incassi modesti (389 milioni di dollari nel mondo, con un budget di 165 milioni, laddove il capostipite, costato solo 75 milioni, arrivò a 817) misero in dubbio l'effettiva realizzazione di un nuovo episodio. Intervistato al riguardo nel 2018, il co-sceneggiatore e produttore Dean Devlin aveva dichiarato che un terzo film di Independence Day non rientrava nei suoi piani, lasciando intendere che il progetto fosse defunto. I commenti di Emmerich suggeriscono invece che debba ancora avere luogo una conversazione con la Disney, che ora ha voce in capitolo su eventuali sequel, spin-off o reboot del celebre disaster movie.

Al momento la Casa del Topo ha in cantiere quattro progetti, tutti per la piattaforma di streaming Disney+, basati su proprietà della Fox: Una notte al museo, Diario di una schiappa, Una scatenata dozzina e Mamma, ho perso l'aereo. È stato annunciato anche un nuovo film di Planet of the Apes, ma non è ancora chiaro se si tratterà di un reboot o di un lungometraggio ambientato dopo gli eventi di The War - Il pianeta delle scimmie.