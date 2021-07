Independence Day, Bill Pullman ricrea il celebre discorso del film (VIDEO)

Ci avviciniamo al 4 luglio, e quale modo migliore di celebrare il Giorno dell'Indipendenza in terra americana se non con una citazione quasi diretta dal film Independence day? Sì, ok, non è il 1996... Ma lasciate fare a Bill Pullman e Budweiser.

Il mese scorso l'azienda Anheuser-Busch, produttrice di alcune delle birre più conosciute e consumate al mondo, aveva promesso birra gratis agli americani nel caso in cui il paese fosse riuscito a raggiungere l'obiettivo prefissato del 70% di adulti vaccinati in tempo per il 4 luglio.

Purtroppo, come riporta anche Screen Rant, non si è riusciti ad arrivare a tale cifra, ma l'azienda ha deciso, in accordo con la Casa Bianca, di procedere comunque con la campagna promozionale "Go Fourth, America", permettendo a tutti gli over 21 di andare sul sito MyCooler.com/beer e ottenere una birra gratis seguendo i passaggi indicati.

Per promuovere tale iniziativa, e così incoraggiare sempre più un ritorno alla normalità dopo la pandemia, è stato anche registrato un video con protagonista Bill Pullman che si rifà all'iconico discorso del film di Roland Emmerich, Independence Day.

Vi ricordate le parole del Presidente Roland J. Whitmore?

"Buongiorno. Tra meno di un'ora, i nostri aerei si uniranno agli aerei di tutto il mondo, e insieme daremo luogo alla più grande battaglia mai sostenuta dall'umanità" sentivate dire nel film del '96.

"Umanità... Oggi questa parola dovrebbe assumere un nuovo significato per tutti noi. Non possiamo più essere consumati da diversità insignificanti. Saremo uniti dl nostro comune interesse. Può darsi sia destino che oggi sia il 4 luglio e ancora una volta combatterete per la nostra libertà; non dalla tirannia, dall'oppressione o dalla persecuzione, ma dall'annientamento. Combattiamo per il nostro diritto di vivere, di esistere. E se dovessimo risultare vincenti, il 4 luglio non sarà più ricordato solo come una festa americana, ma come il giorno in cui il mondo con una sola voce ha dichiarato 'Noi non ce ne andremo in silenzio in una notte. Noi non ci arrenderemo senza combattere. Noi continueremo a vivere. Noi sopravviveremo'"

"Oggi festeggiamo il nostro Giorno dell'Indipendenza" si gridava in chiusura.

Beh, qualcosa di molto simile è stato ripetuto anche in questa occasione. Ecco la versione del discorso aggiornata per l'occasione:

"Buon pomeriggio. In meno di una settimana, speriamo di poter accendere i nostri grill e dare inizio a uno dei più grandi festeggiamenti per il 4 luglio nella storia degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti... Queste parole hanno ormai un nuovo significato per tutti noi. E non importa se guidate un fuoristrada o un'auto ibrida, se vivete nell'entroterra o sulla costa, o se pronunciate America o 'Murica. Siamo tutti americani; raramente sulla stessa pagina, ma che leggono dallo stesso libro... Almeno durante le festività. Forse è destino che questo 4 luglio ci riuniamo di nuovo tutti per dare una mano a coloro che sono meno fortunati di noi, il cui destino è ancora in bilico. Noi stiamo combattendo per la libertà di tutti; non dalle invasioni aliene, dalla separazione o dall'essere chiusi in casa a fare il pane e ignorare le norme igieniche più basilari. È giunto il momento per rinfrescarsi, riunire il gruppo, e mangiare verdure e hamburger fino a scoppiare. E allora lottiamo insieme per un futuro in cui chiunque possa unirsi alla festa" afferma Pullman nel nuovo video "E se dovessimo uscirne vittoriosi, il 4 luglio non sarà più solo una festa americana, ma sarà il giorno in cui il mondo con una sola voce ha dichiarato 'Noi non ce ne andremo in silenzio in una notte. Riempiremo il cielo con così tanta luce e libertà che questa cosa maledirà il giorno in cui si è messa contro di noi'. Insieme festeggiamo il nostro Giorno dell'Indipendenza".