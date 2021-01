In Treatment: Joel Kinnaman nel cast delle nuove puntate

L'attore Joel Kinnaman è entrato a far parte del cast delle nuove puntate di In Treatment, progetto che verrà prodotto per HBO.

In Treatment tornerà sugli schermi di HBO con un reboot e tra i protagonisti del progetto ci sarà anche l'attore Joel Kinnaman.

Le riprese delle nuove puntate della serie sono attualmente in corso e la tv via cavo non ha ancora annunciato quando è previsto il debutto sugli schermi televisivi.

The Killing: Joel Kinnaman nell'episodio Reflections

Il ritorno di In Treatment avrà come protagonista Uzo Aduba nel ruolo della dottoressa Brooke Taylor, una donna molto empatica e grande osservatrice che lotta con i propri problemi e cerca di aiutare i suoi pazienti.

L'attore Joel Kinnaman avrà la parte di Adam, il fidanzato di Brooke. La loro relazione è molto complicata e i due si sono lasciati più volte. Adam torna in scena, causando ancora più problemi alla dottoressa.

Nel cast di In Treatment ci saranno anche Anthony Ramos, Liza Colón-Zayas, John Benjamin Hickey, e Quintessa Swindell.

Joel Kinnaman ha una lunga esperienza nel settore televisivo grazie a progetti come The Killing, Altered Carbon, House of Cards e Hanna. Tra i prossimi film di cui è protagonista c'è invece Suicide Squad: Missione Suicida.

Lo show si basa sul format israeliano Be Tipul creato da Hagai Levi e la versione americana aveva come star l'attore Gabriel Byrne nel ruolo di uno psicoterapeuta chiamato Paul Weston, mostrato mentre parla ai suoi clienti e si confronta a sua volta con un terapeuta.

In Treatment ha potuto contare sulla presenza nel cast di attori come Dianne Wiest, Dane DeHaan, Blair Underwood, Melissa George, Mia Wasikowska, Michelle Forbes, Alison Pill, Irrfan Khan, Debra Winger e Amy Ryan.