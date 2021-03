In the Heights - Sognando a New York, il nuovo trailer del musical di Lin-Manuel Miranda

Un nuovo spumeggiante trailer del musical In the Heights - Sognando a New York, che racconta la comunità dei latinos a suon di musica grazie al talento di lin Manuel Miranda e del regista John M. Chu.

Dopo una serie di rinvii, un nuovo spumeggiante trailer del musical In the Heights - Sognando a New York, firmato da Lin-Manuel Miranda, è approdato in rete. Lin-Manuel Miranda, creatore dell'hit di Broadway Hamilton, ha unito le forze col regista Jon M. Chu per raccontare la comunità latina portando al cinema il musical pluripremiato In the Heights - Sognando a New York che approderà nei cinema americani e su HBO Max il 18 giugno.

"Questo è un grande film musicale" ha dichiarato Miranda nel corso di un evento virtuale a ridosso del lancio del nuovo trailer durante i 63° Annual Grammy Awards.

Da Mamma mia! a Moulin Rouge!, la rinascita del musical negli anni 2000

In the Heights unisce la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico per la narrazione del regista Jon M. Chu, per catturare un mondo legato alla propria cultura, ma universale nella sua esperienza.

La sinossi ufficiale del film anticipa: Luci puntate su Washington Heights ... Si respira il profumo di un 'cafecito caliente' davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c'è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore.

Il progetto è interpretato da Anthony Ramos, Corey Hawkins, la cantante / cantautrice Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV Stephanie Beatriz, Dascha Polanco e Jimmy Smits.