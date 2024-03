Melissa Barrera:'In the Heights doveva cambiarmi la vita, quando non è accaduto è stato un trauma'

Melissa Barrera ha rilasciato un'intervista all'Hollywood Reporter nella quale l'ex star di Scream ha accusato la stampa di essere stata maliziosa nei confronti di Sognando a New York - In the Heights, il film di Jon M. Chu al quale Barrera partecipò nel 2021.

Non è l'unico motivo per il quale Melissa Barrera è contrariata in riferimento al film. L'attrice ha raccontato che il cast ricevette diversi messaggi prima dell'uscita, in cui assicuravano che da quel momento la loro vita sarebbe cambiata. Quando ciò non accadde, l'attrice ha dichiarato che per lei è stato un vero trauma.

Un'esperienza traumatica

"Il mio problema era con la stampa che sembrava cattiva nei confronti del film. Fu il mio primo grande film di studio e tutti ci dicevano 'La tua vita sta per cambiare'. Poi non successe, quindi è stato molto doloroso e devastante per l'anima" ha confessato Barrera.

Tuttavia, la star messicana ha dichiarato che l'esperienza le è servita per fare esperienza e imparare a non lasciare che il chiacchiericcio esterno influenzi troppo la sua carriera. Melissa Barrera è tornata a lavorare con i registi di Scream Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett nel thriller horror Abigail, in uscita il 19 aprile.