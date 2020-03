In the Heights, Scooby! e Malignant: uscita rimandata per i film Warner

L'emergenza Coronavirus ha portato a posticipare la data di uscita dei film In The Heights, Scoob e Malignant nelle sale americane.

Warner Bros ha annunciato che la data di uscita di In the Heights, Malignant, Scooby! è stata posticipata e, per ora, non è stato svelato quando è previsto il debutto dei lungometraggi nei cinema o se si sta valutando una distribuzione direttamente in formato digitale.

L'adattamento cinematografico del musical di Lin-Manuel Miranda avrebbe dovuto debuttare il 26 giugno, il film animato arrivare nei cinema il 15 maggio, e il thriller di James Wan venir proposto dal 14 agosto, giorno in cui ora arriverà invece Wonder Woman 1984.

In the Heights unisce la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico per la narrazione del regista Jon M. Chu, per catturare un mondo legato alla propria cultura, ma universale nella sua esperienza. Il film è interpretato da Anthony Ramos, Corey Hawkins, la cantante / cantautrice Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV Stephanie Beatriz, Dascha Polanco e Jimmy Smits.

Il lungometraggio Scooby! svelerà come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si sono incontrati e, in seguito, uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc.

Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa "can-apocalisse globale", i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.

La trama di Malignant è ancora avvolta dal mistero, mentre la sceneggiatura del progetto di genere horror è stata firmata da Akela Cooper e JT Petty, da una storia di Wan e Bisu.