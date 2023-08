In the Fire: trailer e poster del thriller con Amber Heard in esclusiva

In esclusiva per Movieplayer.it il trailer e il poster di In the Fire, thriller soprannaturale in costume che segna il ritorno al cinema di Amber Heard.

Dopo la calorosa accoglienza del pubblico al Taormina Film Fest 2023 lo scorso giugno, dove è stato presentato in anteprima mondiale alla presenza del regista e del cast, arriva finalmente nelle sale l'opera cinematografica che segna il ritorno sul grande schermo di Amber Heard dopo le vicissitudini private con l'ex marito Johnny Depp.

Diretto da Conor Allyn, In the Fire vede Heard nei panni di Grace, una pioniera della psichiatria americana che si reca in una remota piantagione in Colombia nel 1890 per curare un ragazzo disturbato, ma si ritrova coinvolta in una guerra tra scienza e religione, con il prete locale convinto che il bambino sia posseduto dal diavolo. Durante il viaggio la donna verrà messa alla prova non solo come medico ma anche come persona, e nella lotta tra scienza e fede dovrà trovare il modo per salvare il bambino e la sua famiglia, ma anche sé stessa.

In the Fire, thriller diretto da Conor Allyn, con Amber Heard, Lorenzo McGovern Zaini e Eduardo Noriega, arriverà nei cinema italiani il 14 settembre, settembre, distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos.

La sinossi

Una psichiatra americana vedova e senza figli (Heard) viene chiamata in una ricca fattoria in Colombia, a risolvere il caso di un bambino disturbato (McGovern Zaini). A contattarla era stata la madre del piccolo preoccupata anche dalle sempre più insistenti accuse da parte del prete locale e dai contadini - tormentati da misteriosi eventi avversi - che il piccolo fosse il diavolo. Quando la dottoressa arriva scopre che la madre del ragazzino è morta e che il padre stesso (Noriega) ha iniziato a credere alla possibile possessione del bambino. Mentre la donna tenta una psicoanalisi del giovanissimo paziente, gli eventi nefasti si intensificano e la sua "cura" diventa una corsa per salvare il piccolo dalla furia dei concittadini... e forse anche da sé stesso, quando ella stessa inizia a temere che quel che sta succedendo nella hacienda abbia a che fare con qualcosa di orribile e soprannaturale.