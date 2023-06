Amber Heard, prima apparizione pubblica a Taormina per In the Fire: 'I film indie si fanno per amore'

Amber Heard ha partecipato al Taormina Film Festival per presentare il suo nuovo film, la pellicola indie In the Fire, anche se ha schivato le interviste per evitare domande sul suo privato.

Amber Heard ha conquistato il pubblico di Taormina 2023 nella prima apparizione pubblica dopo il processo che l'ha vista contrapposta all'ex marito Johnny Depp. L'attrice è intervenuta come ospite della manifestazione siciliana per presentare il suo nuovo film, la pellicola indie In The Fire di Conor Allyn.

Nel film Amber Heard interpreta una pioniera della psichiatria americana che si reca in una remota piantagione in Colombia nel 1890 per curare un ragazzo disturbato, ma si ritrova in una guerra tra scienza e religione, con il prete locale che crede che il bambino sia posseduto dal diavolo.

Limitando al massimo le interviste, Heard è salita sul palco prima della prima mondiale sullo sfondo dell'antico anfiteatro greco di Taormina sabato sera con Conor Allyn e i membri del cast Eduardo Noriega e Luca Calvani.

"Non fai questi film per soldi, li fai perché li ami", ha detto la star di Aquaman, interrogata sulla differenza tra lavorare in una produzione indipendente come In the Fire e un blockbuster di Hollywood. "Li fai perché ami la storia, ami le persone e vuoi far parte di quell'esperienza".

La rinascita di Amber Heard

Il viaggio per la promozione del film cade esattamente un anno dopo che l'attrice ha perso la causa contro Johnny Depp in un processo per diffamazione per il suo editoriale pubblicato sul Washington Post in cui l'attore veniva descritto come un "personaggio pubblico che rappresentava gli abusi domestici".

Dopo il verdetto, Amber Heard ha mantenuto un profilo basso e, secondo quanto riferito, si sta costruendo una nuova vita in Spagna insieme alla figlia Oonagh Paige, nata da una maternità surrogata.