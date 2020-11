Impeachment: American Crime Story, Sarah Paulson svela il look del suo personaggio (FOTO)

Sarah Paulson, attualmente impegnata nelle riprese di Impeachment: American Crime Story, nuovo capitolo della serie antologica di Ryan Murphy, ha svelato il look del suo personaggio, Linda Tripp, figura chiave dello scandalo sessuale che coinvolse l'allora Presidente Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky.

Linda Tripp ha avuto un ruolo chiave nella vicenda visto che registrò segretamente le telefonate in cui l'amica Monica Lewinsky parlava della relazione con il Presidente Clinton. Parlando della sua trasformazione fisica, Sarah Paulson ha anticipato che indosserà "molto trucco prostetico e congegni per trasformare il suo corpo, ma aggiunge di aver fatto anche molta ricerca anche se rimpiange di non essere riuscita a incontrare la vera Linda Tripp prima della sua morte:

"Non so se sarei mai riuscita a incontrare Linda o se lei avrebbe accettato di conoscermi, ma quando è mancata ho ricevuto tanti di quegli sms come se fossi morta io".

Ryan Murphy, da Glee e l'horror ad American Crime Story: ecco chi è il Re Mida della TV

La terza stagione di American Crime Story, show prodotto per FX da Ryan Murphy, è tratta dal libro A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President scritto da Jeffrey Toobin nel 1999, la sceneggiatura è firmata da Sarah Burgess. La stessa Lewinsky è coinvolta come produttrice esecutiva dello show che vede Clive Owen nei panni di Bill Clinton e Beanie Feldstein nel ruolo della stagista che ha avuto una relazione extra coniugale con il Presidente degli Stati Uniti, situazione che ha portato all'impeachment. Tra gli interpreti di Impeachment anche Annaleigh Ashford nella parte di Paula Jones, che aveva già accusato Clinton di molestie sessuali alla fine degli anni Novanta.