Da Immaculate alla riedizione di Una poltrona per due, il ricco finale di 2024 di Adler

È la star Sydney Sweeney ad aprire il secondo semestre di Adler con Immacolate, ma per i prossimi mesi non mancano gli appuntamenti interessanti, comprese due riedizioni, da Una poltrona per due a Il padrino: parte 2.

Quando siamo a eventi come Ciné Giornate di Cinema di Riccione ci immergiamo nel prossimo futuro delle sale, non solo per individuare singoli titoli appetibili, ma anche per capire le tendenze. Una di queste, che si sta confermando su più fronti in questo spaccato di attualità cinematografica post-pandemia, è quello dei ritorno in sala, le cosiddette riedizioni. Non si tira indietro nemmeno Adler, che nel suo ricco listino per il secondo semestre 2024 ne ha previste ben due.

Dan Aykroyd ed Eddie Murphy in Una poltrona per due

La prima è un cult consolidato che siamo abituati a vedere ogni Natale sulle nostre reti televisive, ovvero Una poltrona per due, la commedia cult con Eddie Murphy e Dan Aykroyd che tanti spettatori potrebbero non aver mai visto su grande schermo. E ora potranno grazie ad Adler. La seconda è un altro grandissimo titolo, un vero classico del cinema: Il Padrino: Parte 2 in occasione del 50°anniversario del film.

Appuntamento con la star

Il primo passo del cammino Adler per il finale di 2024 è però imminente ed è Immaculate - La prescelta, in sala già dall'11 Luglio e interpretato da una delle star degli ultimi tempi: Sydney Sweeney, che già a inizio 2024 si è imposta al boxoffice con Tutti tranne te e potrebbe ripetersi interpretando Cecilia, una giovane suora americana chiamata a trasferirsi in un isolato convento della campagna italiana. L'iniziale accoglienza positiva, però, si trasforma presto in un incubo perché Cecilia scoprirà che il convento nasconde segreti e orrori tra le sue antiche mura. Non è l'unico volto noto del cast del film di Michael Mohan, perché accanto a lei troviamo Benedetta Porcaroli, Alvaro Morte e Simona Tabasco.

Un angolo di Italia

Immaculate: un primo piano di Sydney Sweeney

L'Italia non è solo l'ambientazione di Immaculate, ma anche paese di produzione di alcuni dei titoli che Adler ha in programma. Il primo è Amici per caso, diretto da Max Nardari e storia di Pietro, un ragazzo rozzo e tifoso della Roma che si trova buttato fuori di casa dalla ragazza, stufa di essere trascurata in favore del calcio e delle amicizie. Allo stesso tempo Omero, ragazzo gay serio e raffinato, viene lasciato dal compagno Andy. I due, a causa di un equivoco, si trovavo a condividere un appartamento dando vita a una commedia che gioca con i luoghi comuni e i pregiudizi. Nel cast Filippo Contri, Filippo Tirabassi, Rocco Fasano, Beatrice Bruschi.

Indagine su una storia d'amore è invece firmato da Gianluca Maria Tavarelli e interpretato da Alessio Vassallo e Barbara Giordano nei panni di Paolo e Lucia, cresciuti insieme e innamorati da sempre. Ma oggi il loro rapporto non è invecchiato benissimo e hanno l'opportunità di raccontarlo in un programma televisivo: è una possibile svolta o l'inizio di un disastro? Terzo film italiano è Taxi Monamour di Ciro De Caro, la storia di due giovani donne, l'italiana Anna e l'ucraina Nadiya interpretate da Rosa Palasciano e Yeva Sai, che affrontano un momento delicato delle loro vite.

Dall'animazione alla musica

A completare il listino Adler troviamo titoli che spaziano tra i generi: da una parte grandi interpreti come Anthony Hopkins e Matthew Goode in Freud - L'ultima analisi, dall'altra l'animazione de La banda di Don Chisciotte, senza trascurare la grande musica che riesce sempre a catalizzare l'attenzione quando approda nelle sale. In questo caso è Blur - Live at Wembley Stadium che promette un grande spettacolo da parte della band britannica capitanata da Damon Albarn.

I film del secondo semestre 2024 di Adler