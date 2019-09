Imma Tataranni, stasera su Rai1 la seconda puntata della fiction: anticipazioni

Imma Tataranni torna stasera su Rai1 con la seconda puntata della fiction a lei dedicata. Personaggio nato dai romanzi di Mariolina Venezia, si era guadagnata l'appellativo di "Montalbano al femminile" prima del suo debutto, la scorsa settimana, ma ha già ampiamente dimostrato di meritare uno spazio tutto suo nel cuore del pubblico.

Le anticipazioni della seconda puntata

Come piante tra i sassi comincia quando a Nova Siri viene trovato il cadavere di un ragazzo, Nunzio. Nella sua indagine Imma entrerà in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a se stessa, desiderosa solo andare via e che per riuscirci è pronta a tutto, anche a farsi coinvolgere nei loschi traffici delle ecomafie che vogliono interrate rifiuti tossici nei campi della Basilicata.

L'appuntamento con Vanessa Scalera, che interpreta la vulcanica Imma, è per stasera alle 21:25.

Liberamente tratta dai romanzi del Premio Campiello Mariolina Venezia "Come piante tra i sassi", "Maltempo" e "Rione Serra Venerdì" (editi da Einaudi), la serie Imma Tataranni - Sostituto procuratore è una coproduzione Rai Fiction - ITV Movie, per la regia di Francesco Amato. Nel cast, oltre a Vanessa Scalera, anche Massimiliano Gallo, nel ruolo del marito Pietro, Cesare Bocci nelle vesti di Saverio Romaniello, Giampaolo Morelli, Piegiorgio Bellocchio, David Coco, Giorgio Colangeli, Tony Laudadio e Giuseppe Zeno.