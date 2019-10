Imma Tataranni - Sostituto procuratore, terza puntata stasera su Rai1: anticipazioni

Imma Tataranni - Sostituto procuratore torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la terza puntata della fiction a lei dedicata. Nata dai romanzi di Mariolina Venezia, si era guadagnata l'appellativo di "Montalbano al femminile" prima del suo debutto, ma ha già ampiamente dimostrato, a suon di punti di share, di meritare uno spazio tutto suo nel cuore del pubblico.

Le anticipazioni dell'episodio dal titolo I giardini della memoria ci portano in una gravina appena fuori Matera dove viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima. Imma Tataranni (Vanessa Scalera) non è del tutto convinta si tratti di un incidente come credono quasi tutti, compreso il Procuratore capo. E con l'arrivo dei primi risultati investigativi l'intuizione della donna che si tratti di un omicidio non fa che rafforzarsi.

Liberamente tratta dai romanzi del Premio Campiello Mariolina Venezia "Come piante tra i sassi", "Maltempo" e "Rione Serra Venerdì" (editi da Einaudi), la serie Imma Tataranni - Sostituto procuratore è una coproduzione Rai Fiction - ITV Movie, per la regia di Francesco Amato. Nel cast, oltre a Vanessa Scalera, anche Massimiliano Gallo, nel ruolo del marito Pietro, Cesare Bocci nelle vesti di Saverio Romaniello, Giampaolo Morelli, Piegiorgio Bellocchio, David Coco, Giorgio Colangeli, Tony Laudadio e Giuseppe Zeno.