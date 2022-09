Imma Tataranni - Sostituto procuratore 2 stasera su Rai1: la trama della sesta puntata

Imma Tataranni - Sostituto procuratore 2 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con un nuovo episodio della seconda stagione, dopo il trionfo di martedì scorso, quando la quinta puntata è stata seguita da oltre 4 milioni di spettatori.

La trama

Si chiama La doppia vita di Mister E. la sesta puntata di Imma Tataranni 2, e le anticipazioni ci raccontano poco su quello che sarà il nuovo caso da seguire ma ci dicono molto sui tormenti interiori della PM materana.

Imma si chiede se il tempo potrà rimarginare le ferite, mentre spera che il marito riesca prima o poi a mettere una pietra sopra la storia della foto compromettente con Calogiuri. Apparentemente sembrerebbe di no...

Ippazio Calogiuri dal canto suo sembra felice di stare per diventare papà, anche se non è convintissimo che Jessica sia la donna della sua vita.

La serie tratta dai romanzi della scrittrice lucana Mariolina Venezia è tornata su Rai1 in questo 2022 con la seconda stagione, dopo la pausa forzata, seguita alla quarta puntata, causata dalla pandemia.

Mancano ancora due appuntamenti in compagnia di Imma Tataranni prima dell'arrivederci alla terza stagione (di cui dovrebbero cominciare le riprese a breve), in onda giovedì 6 e 13 ottobre.