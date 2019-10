Imma Tataranni, seconda stagione: per Francesco Amato si farà

Questa settimana è andata in onda l'ultima puntata di Imma Tataranni, e si parla già di una seconda stagione per la fiction con Vanessa Scalera diretta da Francesco Amato, ispirata ai romanzi di romanzi di Mariolina Venezia che è stata trasmessa da Rai1.

La serie ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, la prima puntata è stata vista da 5.118.000 spettatori pari al 23.3% di share, tanto che la regista Francesco Amato nel corso di un'intervista ha parlato di "discorso avviato concretamente con la RAI per una seconda stagione anche perché il pubblico ci scrive e ce lo chiede".

Imma Tataranni - Sostituto procuratore: una foto dal set

Imma Tataranni - Sostituto procuratore deve il suo successo, come afferma la stessa regista, a vari fattori. In primo piano la Amato ha partecipato in prima persona al casting scegliendo "attori straordinari con una solida storia professionale". A interpretare l'effervescente Imma, l'attrice pugliese Vanessa Scalera affiancata da Massimiliano Gallo, nel ruolo del marito da Alessio Lapice, l'affascinate appuntato Ippazio Calogiuri e da Carlo Buccirosso in quelli del Procuratore capo di Matera. Da sfonda la splendida città di Matera, capitale europea della cultura nel 2019, città di eterna bellezza ricca di storia e cultura. Francesco Amato sottolinea le differenze tra la sua protagonista e quella nata dalla penna di Mariolina Venezia, la sua Imma, grazie anche al lavoro della Scalera, "ha nell'empatia una caratteristica nuova che è risultata molto gradita al pubblico".

Nel frattempo Francesca Amato ha terminato le riprese del suo prossimo film, 18 regali (titolo provvisorio), interpretato da Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo, che uscirà nelle sale nel 2020 "uscirà nelle sale a gennaio, ma c'è un embargo assoluto, è una storia che vi sorprenderà di una madre e una figlia che si ritrovano"). Mentre il 9 gennaio ("occhio alla data perché è significativa") andrà in onda il suo documentario "Umberto B.", "sulla vita di Umberto Bossi e le origini della Lega Lombarda negli anni '80, prodotto da EIE Film per Discovery Channel.