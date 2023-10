Imma Tataranni 4 si farà: cosa sappiamo sui prossimi episodi della serie tv

Come annunciato durante la conferenza stampa della stagione 3, Imma Tataranni 4 è già in fase di scrittura: ecco cosa sappiamo sui prossimi episodi della serie light crime con Vanessa Scalera.

Per una stagione che sta per lasciarci, un'altra sta per vedere la luce: Imma Tataranni 4 si farà, la volontà della RAI di portare avanti la sua nuova gallina dalle uova d'oro è chiara. Possono tirare un sospiro di sollievo, dunque, tutti coloro che avevano creduto per un attimo che le avventure della PM materana si sarebbero davvero concluse con la terza stagione.

Proprio la conferenza stampa di presentazione di Imma Tataranni 3 (che si conclude stasera su Rai 1 con l'episodio Il prezzo della libertà) è stata l'occasione per il grande annuncio. La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha infatti anticipato che la prossima stagione è già in fase di scrittura, e il vicedirettore di Rai Fiction, Ivan Carlei, le ha fatto eco in occasione del Matera Film Festival, tenutosi tra il 1° e l'8 ottobre nella città che fa da sfondo alle indagini dell'incorruttibile Tataranni.

Cosa sappiamo sui prossimi episodi

La risposta è piuttosto ovvia: ancora molto poco, essendo la quarta stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore in fase di scrittura. La direttrice di Rai Fiction ha però svelato che "ci saranno sorprese sul triangolo amoroso" tra Imma (Vanessa Scalera), Pietro (Massimiliano Gallo) e Calogiuri (Alessio Lapice), che nelle stagione presente, a causa dell'amnesia temporanea, sembra aver completamente rimosso il forte sentimento verso la PM. Sappiamo inoltre che verrà dato sempre più spazio al personaggio di Diana, interpretata da Barbara Ronchi.

Assoluta incertezza, invece, rispetto alle date di messa in onda. Se la stagione 3, girata tra le prime settimane e la primavera del 2023, è stata pronta per l'autunno, i prossimi episodi rischiano qualche slittamento. Molto dipenderà dagli impegni degli interpreti, in primis da quelli della protagonista Vanessa Scalera, che sarà in teatro con il dramma La sorella migliore fino a febbraio 2024.