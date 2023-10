Imma Tataranni 3, ultima puntata stasera su Rai 1: la trama de Il prezzo della libertà

Imma Tataranni 3 termina la sua corsa. Stasera su Rai 1, alle 21:30, andrà in onda l'ultima puntata di una stagione che ha confermato l'impressione delle precedenti: la PM di Matera, nata tra le pagine di Mariolina Venezia, ha ormai un posto tutto suo nel cuore degli spettatori. Che, in questa manciata di serate in sua compagnia, non hanno mai fatto mancare l'affetto, premiando la fiction con ascolti record.

Trama quarta e ultima puntata

Sara, la paleontologa che Pietro sta frequentando, viene uccisa. Dalle indagini emerge la relazione appena nata tra lei e Pietro, primo indiziato perché erano insieme al Museo archeologico la sera dell'omicidio. Imma è profondamente ferita dalla scoperta. Non può occuparsi del caso, chiede quindi un periodo di aspettativa ma cerca nonostante tutto, di aiutare Pietro. Calogiuri insiste nella sua indagine segreta sul reale mandante dell'attentato contro Romaniello. Dagli elementi raccolti sembra che a ordinare l'esecuzione sia stato l'imprenditore in odore di mafia, Cenzino Latronico. Ma come è possibile se l'uomo è morto venti anni prima? Si tratta di un fantasma che irrompe nella vita privata della Tataranni attraverso una rivelazione fatta dalla madre di Imma, in un momento di lucidità. Intanto, Imma scopre il vero colpevole dell'omicidio di Sara, salvando così il marito, ma non il matrimonio. E decide di affrontare anche Calogiuri, che le rivelerà una verità incredibile che la tocca in prima persona.

Il cast

Imma Tataranni: un'immagine della terza stagione

Nella terza stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore tornano tutti i volti ormai familiari.

Vanessa Scalera è Imma Tataranni, Massimiliano Gallo è ancora una volta Pietro De Ruggeri, marito della PM. Alessio Lapice torna nei panni del maresciallo Ippazio Calogiuri, Alice Azzariti è Valentina, la figlia di Imma e Pietro, Barbara Ronchi è Diana De Santis, assistente e amica di Imma. Immancabile anche nella nuova stagione Carlo Buccirosso nei panni del Procuratore capo Alessandro Vitali, e tornerà anche Cesare Bocci in quelli del boss Saverio Romaniello. Carlo De Ruggeri è come sempre il dottor Taccardi, medico legale, Dora Romano interpreta l'odiata suocera di Imma mentre Lucia Zotti è Brunella, la mamma della Tataranni.