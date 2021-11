Imma Tataranni 2, la seconda puntata stasera su Rai1 e RaiPlay: la trama

Imma Tataranni 2 torna stasera su Rai1 alle 21:25 e, in contemporanea, anche in streaming su RaiPlay, sempre calata negli scenari di Matera, tra antiche dimore e calanchi, tra questioni ambientali e di cuore. La seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore accompagnerà il pubblico per altre due prime serate, ma nuovi appuntamenti sono già previsti nel 2022.

Come anticipa la trama della seconda puntata, intitolata Via del riscatto, è la sera di Halloween e Pietro ha portato Imma a vedere il lamione di famiglia dove vuol aprire il locale jazz, quando due colpi di pistola rimbombano nell'aria e poco dopo s'imbattono in una donna che spunta da un vicolo vicino Palazzo Sinagra, palazzo al cui interno il giorno dopo si scopre essere avvenuto un omicidio. Tra storie di fantasmi, ex amanti, ex amici, sedute spiritiche, pettegolezzi di paese e anziani misantropi, Imma indaga supportata da un Calogiuri un po' distratto dalla sua relazione con Jessica e quando Imma scoprirà l'identità dell'assassino le rimarrà un'invincibile amarezza...

Una seconda stagione sempre calata negli scenari di Matera, tra antiche dimore e calanchi, tra questioni ambientali e di cuore. Affamata di giustizia, mai tenera con i potenti e sempre pronta a metterci la faccia, la magistrata lucana, creata della scrittrice Mariolina Venezia, ha saputo conquistare il cuore del pubblico televisivo presentandosi come una donna normale, alle prese con un lavoro difficile e con i mille problemi legati alla gestione della famiglia.

In questa seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, diretta da Francesco Amato e coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, Imma, interpretata da Vanessa Scalera, dovrà gestire le aspirazioni artistiche del marito Pietro (Massimiliano Gallo), deciso a lanciarsi come musicista abbandonando il posto fisso. Combatterà ancora l'attrazione per il bel maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), continuerà a scontrarsi con l'autorevole, prudente e scaramantico procuratore capo Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso) e farà i conti con l'infatuazione ambientalista che Valentina (Alice Azzariti) concepirà insieme a una cotta adolescenziale per il figlio adottivo del Procuratore capo. Molte conferme e qualche novità nel cast che vedrà giungere in procura la carabiniera Laura Bartolini (Martina Catuzzi). Con lei Imma percorrerà in lungo in largo per la Basilicata, andando a stanare di persona i sospettati, invece di convocarli in procura. Di conseguenza il territorio lucano si confermerà protagonista con Matera in primo piano, ma anche con i sentieri della transumanza, le pale eoliche, le dighe, le colline, i colori, la gente ancora oggi in bilico tra un passato doloroso da ricordare e un futuro che chiede riscatto.

Le indagini che chiederanno a Imma intuito e ostinazione sono liberamente tratte dai romanzi di Mariolina Venezia "Via del riscatto", "Rione Serra venerdì", "Maltempo" e "Come piante tra i sassi" editi da Einaudi e scritte da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo con la collaborazione di Francesco Amato