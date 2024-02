Imaginary: un terrificante orsacchiotto al centro del nuovo trailer dell'horror Blumhouse

Chauncey l'orsacchiotto vuole giocare nel nuovo trailer di Imaginary, nuovo horror targato Blumhouse che affonda le sue radici nel sottogenere del giocattolo maledetto.

DeWanda Wise interpreta Jessica, una madre che si trasferisce nella casa di famiglia, dove ritrova il suo vecchio orsacchiotto di peluche. La sua figliastra Alice (Pyper Braun) sviluppa un inquietante legame col pupazzo, costringendo Jessica a fare i conti col proprio traumatico passato.

La sinossi

Quando Jessica (DeWanda Wise) torna nella casa della sua infanzia con la famiglia, la sua figliastra minore Alice (Pyper Braun) sviluppa un inquietante attaccamento a un orso di peluche di nome Chauncey che trova nel seminterrato. Alice inizia a giocare con Chauncey, che nel frattempo diventa sempre più sinistro. Mentre il comportamento di Alice diventa sempre più preoccupante, Jessica interviene solo per rendersi conto che Chauncey è molto più dell'orso di peluche che credeva.

Jeff Wadlow è il regista di Imaginary, di cui ha co-firmato la sceneggiatura con Greg Erb, Jason Oremland e Bryce McGuire. Gli attori Tom Payne, Taegen Burns, Veronica Falcon e Betty Buckley affiancano la protagonista DeWanda Wise, anche produttrice insieme a Jason Blum e Jeff Wadlow.

Jason Blum: "I film devono spaventare e intrattenere, il messaggio è la ciliegina sulla torta"

"Non tutti gli amici immaginari sono amichevoli... almeno questo è ciò che i personaggi di Imaginary stanno per scoprire" ha spiegato lo sceneggiatore/regista/produttore Jeff Wadlow in un comunicato stampa. "Adoro realizzare film che giocano con la percezione del pubblico di cosa sia reale e cosa non lo sia, quindi un film horror che esplora le spaventose possibilità degli amici immaginari è stato il substrato perfetto in cui creare la nostra storia. Penso che il film che abbiamo realizzato sia pieno con colpi di scena inaspettati, grandi spaventi e, soprattutto, un sacco di divertimento".