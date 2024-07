Imaginary: l'edizione 4K (Bd 4K + Bd Hd) del film di Jeff Wadlow è in offerta a tempo su Amazon

La dimensione dell'horror cinematografico ha la capacità di abbracciare ogni dettaglio della vita di tutti i giorni, per poi trasformarli in altro, travisandoli magari, o portandone le caratteristiche allo stremo così da trasformarne del tutto la stessa e originaria essenza. È proprio questo il caso del recente Imaginary, diretto da Jeff Wadlow e arrivato nei cinema italiani il 14 marzo 2024. Partendo dalla creatività tipica dei bambini, questo lungometraggio ne estremizza le possibilità più inquietanti fino a generare un'esperienza orrorifica quasi a tutto tondo e difficile da definire in toto. Nella fantasia bambinesca si cela la vendetta un'entità indefinita, terribile e temibile al punto di coinvolgere anche gli adulti nel suo gioco.

Di cosa parla Imaginary?

Per chi non lo sapesse, Imaginary racconta la storia di una bambina di nome Alice (interpretata da Pyper Braun), e della sua matrigna Jessica (DeWanda Wise). Quando queste tornano nella casa d'infanzia della seconda, ritrovano al suo interno quello che era l'orsacchiotto preferito di Jessica, Chauncey, dimenticato lì per chissà quanti anni. La situazione, da classica e spensierata, però, si fa ben presto inquietante, specialmente da quando la piccola comincia a sviluppare un'affezione praticamente morbosa per il peluche, arrivando ad eseguire alcuni suoi ordini, definiti "giochi", pericolosi e senza nesso. I dubbi sulla reale e oscura natura del giocattolo diventano sempre più palesi e difficili da ignorare.

