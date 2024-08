Race for Glory, Imaginary, Bugiardo seriale, Io sono tuo padre e i voti del mese 4K-Blu-ray-DVD. Parte 2

Nella seconda parte della nostra rubrica mensile homevideo, le recensioni di: Race for Glory - Audi VS Lancia, Imaginary, Bugiardo seriale, Io sono tuo padre, Orlando, My Political Biography, Yannick - La rivincita dello spettatore.

La seconda parte della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni Blu-ray e DVD, che vuole portare in evidenza prodotti che meritano di essere scoperti o riscoperti, si apre con lo spettacolare Race for Glory - Audi VS Lancia, ovvero la ricostruzione di una mitica annata di rally con Riccardo Smamarcio nei panni del direttore sportivo della casa automobilistica italiana Cesare Fiorio.

Riccardo Scamarcio nei panni di Cesare Florio con un suo pilota

A seguire l'edizione 4K dell'inquietante horror Imaginary, poi la commedia francese Bugiardo seriale e quindi Io sono tuo padre, con protagonisti due senegalesi che si trovano a combattere nell'esercito francese nella Prima guerra mondiale. Poi Orlando, My Political Biography, con tante storie di persone trans e non-binarie, e infine Yannick - La rivincita dello spettatore, curioso film che si svolge tutto in un teatro dove uno spettatore vuole riscrivere la storia che viene rappresentata.

Race for Glory - Audi VS Lancia: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Race for Glory - Audi VS Lancia

IL FILM. La vera storia di Cesare Florio e dell'anno in cui nei rally Davide sconfisse Golia: accadde nel 2023, con il celebre direttore sportivo, nel film interpretato da Riccardo Scamarcio, a guidare la Lancia a battere la corazzata Audi che aveva il vantaggio delle quattro motrici. Viene tutto raccontato in Race for Glory - Audi VS Lancia, film diretto da Stefano Mordini che nonostante qualche tono enfatizzato riesce ad avvincere con buone scene di azione.

Riccardo Scamarcio alla radio in un parco assistenza di un rally mondiale

IL BLU-RAY. Race for Glory - Audi VS Lancia è arrivato in homevideo con il blu-ray targato Eagle Pictures, un'ottima edizione presentata in un elegante slipcase. Molto buono il video, che a parte una certa morbidezza su qualche fondale propone un dettaglio incisivo non solo nelle scene tranquille, ma anche in tutte le sequenze di gara, con un croma molto brillante e acceso che ricorda le corse anni Ottanta. Negli extra troviamo un buon backstage di 23 minuti, con interventi di regista e cast e momenti delle riprese sul set.

DA NON PERDERE. La parte migliore dell'edizione è però l'audio, un DTS HD 5.1 in italiano e in inglese (lingua nella quale il film è stato girato) molto coinvolgente, che nelle scene delle gare offre un'ampia spazialità e un asse posteriore aggressivo a sottolineare i rombi dei motori, le sgommate sull'asfalto e le derapate sullo sterrato. Deciso l'apporto dei bassi, mentre i dialoghi dono sempre chiari e puliti.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8,5 - Extra: 7

Imaginary: la recensione del 4K UHD

L'edizione 4K UHD di Imaginary

IL FILM. Horror diretto da Jeff Wadlow, Imaginary vede protagonista la piccola Alice, che quando si trasferisce nella casa d'infanzia della sua matrigna Jessica, trova un orsacchiotto, Teddy, al quale la bambina si affeziona subito. Poi però la piccola inizia a fare con l'orsacchiotto giochi che diventano sempre più strani e inquietanti: Alice dice che è proprio il pupazzo a ordinarle di eseguirli, e parla di lui come se fosse un amico realmente esistente. Jessica così torna sentir affiorare un passato misterioso, perché Teddy da piccola era appartenuto a lei.

L''orsacchiotto assieme alla bambina protagonista: ma le immagini non saranno sempre così dolci

IL 4K UHD. Imaginary è presentato da Eagle Pictures addirittura in 4K UHD, con un'edizione a due dischi che contiene anche il blu-ray. Proprio su quest'ultimo dischetto troviamo l'unico extra, Exploring the Never Ever, making of di 19 minuti con interviste e filmati sul set. Il video 4K è di buona qualità, anzi è ottimo nelle scene ben illuminate e con croma vivace, ma nelle numerose scene buie sconta anch'esso come il blu-ray un po' di pastosità, con dettagli che faticano a emergere dalle ombre e un quadro talvolta un po' piatto.

DA NON PERDERE. L'audio con le tracce italiana e inglese in DTS HD 5.1 asseconda perfettamente la natura horror del film, con effetti sonori che regalano sussulti improvvisi grazie a un'attività surround energica e precisa, che aggiunta a una buona dose di bassi dà vita a una totale immersione nelle atmosfere ricche del tensione del film e a una costante angoscia. Notevole anche la dinamica e la cura del microdettaglio sonoro.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 6,5

Bugiardo seriale: la recensione del DVD

Il DVD di Bugiardo seriale

IL FILM. Divertente commedia francese diretta da Olivier Baroux, Bugiardo seriale vede protagonista uno scatenato Tarek Boudali nei panni di Jérôme, un bugiardo compulsivo che riesce a mentire su ogni cosa con amici, parenti e colleghi, che non ne possono più delle sue menzogne. Poi una sorta di maledizione divina colpisce Jérôme: tutte le sue bugie diventano reali ma per lui tutto questo si rivelerà un vero e proprio incubo.

Tarek Boudali è il bugiardo seriale del titolo

IL DVD. Bugiardo seriale è arrivato in homevideo con un DVD targato Mustang Entertainment, tecnicamente molto buono anche se povero di extra, visto che contiene solamente il trailer. L'audio disponibile nelle tracce Dolby Digital 5.1 sia in italiano che francese, presenta una bella vivacità: non che abbia molte occasioni di mettersi in mostra, ma oltre a dialoghi perfetti offre una buona ambienza di fondo e in qualche scena più vivace denota spazialità e soprattutto un'ottima separazione degli effetti sui canali.

DA NON PERDERE. Il video è eccellente per il formato DVD, anzi rivela un ottimo dettaglio sui primi piani, un croma equilibrato e soprattutto una bella compattezza generale, con una buona tenuta del quadro anche sui fondali e nelle circostanze più critiche.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Io sono tuo padre: la recensione del DVD

Il DVD di Io sono tuo padre

IL FILM. Diretto da Mathieu Vadepied, Io sono tuo padre vede protagonista un senegalese di nome Bakary Diallo (interpretato da Omar Sy) che decide di arruolarsi nell'esercito francese durante la Prima Guerra Mondiale, finendo in un battaglione di fucilieri. In realtà, vuole solamente star vicino al figlio diciassettenne Thierno, reclutato contro la sua volontà. I due si ritroveranno a combattere sul fronte nella colonia francese del Senegal. Quando Thierno sarà promosso caporale, il rapporto fra i due inizia a incrinarsi, perché suo padre ha come unico interesse riportarlo a casa.

Una scena di Io sono tuo padre

IL DVD. Io sono tuo padre è arrivato in homevideo con un DVD Mustang distribuito da Eagle. Prodotto tecnicamente ottimo, anche se povero di extra (c'è solo il trailer). Molto buono il video, che presenta un dettaglio soddisfacente in quasi tutte le circostanze e un quadro compatto anche sui fondali, con una buona resta soprattutto su primi e medi piani. Qualche lieve flessione si registra solo in qualche scena scura fra le trincee o nelle battaglie notturne.

DA NON PERDERE. Davvero spettacolare l'audio, presentato in Dolby Digital 5.1 sia in italiano che in originale. Si tratta di tracce molto coinvolgenti, che sprigionano notevole potenza e ampia spazialità nelle tante scene di guerra fra spari ed esplosioni, con interventi costanti di tutti i diffusori, ampio utilizzo dei surround e grande impatto dei bassi. Ma è frizzante anche l'ambienza e la resa della colonna sonora.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra: 4

Orlando, My Political Biography: la recensione del DVD

Il DVD di Orlando, My Political Biography

IL FILM. Utilizzando un romanzo di Virginia Woolf su un personaggio che verso la metà del racconto diventa una donna, Paul B. Preciado illustra il percorso trasgender e in Orlando, My Political Biography mette in scena la storia di tante persone trans e non-binarie, dimostrando attraverso le loro parole, i loro scritti e le loro immagini, che il cambiamento non è solo una questione di identità di genere, ma abbraccia anche arte, poesia, cultura e altri aspetti.

Una scena di Orlando, My Political Biography

IL DVD. Orlando, My Political Biography è arrivato in homevideo con il DVD tagrato CG-Fandango, prodotto completamente privo di extra ma tecnicamente valido. La parte migliore è il video, ma anche l'audio, che è presentato solamente in originale (fondamentale per le parole dei protagonisti) in Dolby Digital 5.1, è di buona qualità, perché oltre ai dialoghi puliti mostra anche un'ottima vivacità nei momenti da musical oppure tra tuoni e pioggia, tutti elementi nei quali i surround entrano decisi.

DA NON PERDERE. La parte migliore resta come detto il video, che per un DVD esibisce un ottimo dettaglio su tutti i piani ma soprattutto un croma molto vivace e brillante con colori saturi e accesi. Qualche svabatura si registra solo su qualche fondale, ma davvero poca cosa. I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 2

Yannick - La rivincita dello spettatore: la recensione del DVD

Il DVD di Yannick - La rivincita dello spettatore

IL FILM. Film breve che si svolge tutto in un teatro, Yannick - La rivincita dello spettatore diretto da Quentin Dupieux vede protagonista assoluto Raphaël Quenard nei panni di uno strano spettatore: mentre è in corso una replica di una commedia teatrale, sarà lui a interrompere improvvisamente la piéce per prendere in mano la serata e esprimere tutto il suo disagio nei confronti dello show. Da lì nasce un confronto serrato tra attori e pubblico, tutti tenuti in ostaggio da Yannick.

Una scena di Yannick - La rivincita dello spettatore

IL DVD. Yannick - La rivincita dello spettatore è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang, prodotto piuttosto scarno e senza extra. Anche l'audio, comunque proposto in Dolby Digital 5.1 in italiano e originale, non ha molto da proporre essendo il film composto esclusivamente da dialoghi, peraltro puliti e dal buon timbro, in un'unica location, per cui anche l'ambienza è limitata.

DA NON PERDERE. Il video in formato 1.33:1 è discreto, con buona resa nei primi e medi piani e sui dettagli di attori e spettatori, ma anche con evidenti aliasing e sbavature sui contorni delle figure nei campi lunghi, non appena la scena è lontana, come il palcoscenico riprodotto interamente dal fondo del teatro.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 6,5 - Extra: 2

