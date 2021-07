I'm Your Man: Dan Stevens è "costruito per l'amore" nel trailer

Dan Stevens è l'uomo perfetto, perché creato roboticamente su misura per i desideri di ogni donna, nel trailer di I'm Your Man, commedia romantica diretta dalla tedesca Maria Schrader e interpretata anche da Maren Eggert.

Ispirato al racconto Ich Bin Dein Mensch di Emma Braslavsky e adattato da Maria Schrader al fianco di Jan Schomburg, I'm Your Man vede Maren Eggert nei panni di Alma, una scienziata che lavora presso il famoso Pergamon Museum di Berlino. Per ottenere fondi di ricerca per il suo lavoro, viene convinta a partecipare a uno studio straordinario. Per tre settimane deve vivere con un robot umanoide concepito su misura per il suo carattere e le sue esigenze, la cui intelligenza artificiale è progettata per essere il compagno di vita perfetto per lei. Alma incontra Tom (Dan Stevens), una macchina in forma umana di una classe a parte, creata esclusivamente per renderla felice... Ma non è questo il risultato immediato che otterrà.

Al momento Dan Stevens è impegnato nella lavorazione della serie tv Gaslit e compare come doppiatore nella serie animata The Prince, focus sulla vita del Principino George e della famiglia reale inglese.