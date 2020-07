Illuminati vedrà il ritorno di Iron Man nell'MCU?

Si profila la possibilità di un adattamento di Illuminati, team segretissimo di supereroi di cui fa parte anche Iron Man, ritorno in vista per l'eroe defunto in Avengers: Engame?

Tra i possibili progetti futuri dei Marvel Studios spicca Illuminati che potrebbe vedere l'amato Iron Man riunito agli Avengers, sempre che i rumor circolati di recente troveranno conferma ufficiale.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Avengers: Endgame ha sancito la scomparsa di Iron Man dall'MCU mettendo in scena il sacrificio supremo di Tony Stark per salvare il mondo. A quanto appreso finora, non ci saranno resurrezioni che riporteranno indietro l'eroe interpretato con successo da Robert Downey Jr., ma questo non significa che non rivedremo mai Iron Man.

Secondo un rumor diffuso da Illuminerdi, una nuova versione di Iron Man proveniente da una diversa timeline - come nel caso di Gamora e Loki - potrebbe comparire in uno dei prossimi progetti in fase di sviluppo presso i Marvel Studios, nello specifico si tratta di Illuminati.

Kevin Feige figurerebbe come produttore di Illuminati, il lavoro è già in fase di elaborazione, ma per il momento non vi sarebbe alcuna ipotesi di casting né è specificato se il progetto sarà un film o una serie tv per Disney+.

Avengers: Endgame, Thanos non è stato l'unico villain a riunire le Gemme dell'Infinito?

Gli Illuminati sono un team di supereroi che lavora in segreto dietro le quinte, scenario più che probabile dopo gli Accordi di Sokovia, l'ipotesi della loro comparsa si sposerebbe con l'adattamento Secret Wars, che potrebbe riportare in Marvel i registi di Avengers: Endgame, fratelli Russo.

Non tutti i membri degli Illuminati hanno fatto la loro comparsa nell'MCU. Iron Man e Doctor Strange sono apparsi in molti film, e l'eroe di Tony Stark è perfino defunto. Ma Reed Richards, Professor X, Namor e Black Bolt devono ancora fare la loro comparsa. Sappiamo che i Fantastic Four e X-Men stanno per fare il loro ingresso nell'MCU, con tutta probabilità non prima della Fase 5, e attendiamo di vedere la comparsa di Namor in Black Panther 2, ma il progetto su Illuminati è ancora nebuloso e non ci sono garanzie del ritorno di Tony Stark.

Se Marvel deciderà di deviare dalla versione tradizionale del fumetto, potrebbe confermare l'addio definitivo dell'eroe, ma la speranza del pubblico è quella di un ritorno del personaggio seppur in una differente versione.