Avengers: Endgame, Thanos non è stato l'unico villain a riunire le Gemme dell'Infinito?

Avengers: Endgame è stato l'ultimo capitolo della saga dedicata ai Vendicatori Marvel che hanno collaborato un'ultima volta per riunire le Gemme dell'Infinito, raccolte da Thanos nel capitolo precedente per distruggere l'umanità. Secondo una nuova teoria, il villain potrebbe non essere stato il primo a utilizzare il famoso Guanto dell'Infinito.

Avengers: Endgame, un fotogramma dello sport del Super Bowl

Alcuni fan hanno ipotizzato che una guerra per le Gemme dell'Infinito fosse già avvenuta prima che gli spettatori si immergessero completamente nell'universo cinematografico Marvel. Un utente di Reddit, infatti, ha notato un Easter Egg in Thor e Thor: Ragnarok, ovvero un Guanto dell'Infinito nascosto da Odino:

"Ho pensato a questa teoria che secondo me è plausibile al 100. In Thor: Ragnarok, Hela si trova di fronte a un Guanto dell'Infinito fasullo e questo genera un paio di domande: come ha fatto Hela a riconoscerlo? Come mai Odino aveva questo guanto? In Infinity War apprendiamo che il guanto è stato creato solo per Thanos, ma se Odino ne ha avuto uno, Thanos non aveva idea che l'avesse semplicemente realizzato o rifatto. Hela lo riconosce, ma è rimasta intrappolata per migliaia di anni, il che significa che per un po' di tempo è stato probabilmente usato per una vera sfida, ma da chi?."

Continuando a teorizzare sul destino del Guanto dell'infinito originale e su come fosse coinvolto Odino l'utente Night-Monkey15 ha poi suggerito: "Credo che qualcuno abbia realizzato un guanto di sfida, preso tutte e sei le pietre e fatto qualcosa di abbastanza brutto da coinvolgere Odino e Hela, probabilmente hanno lavorato con i maestri delle arti mistiche, Olimpiadi, Eterni, Celesti e molte altre persone."

Avengers 5: uno spoiler sulla trama in un Easter Egg di Avengers: Endgame?

Sicuramente, considerando che le Pietre dell'Infinito sono gli oggetti più potenti dell'universo, è plausibile che Thanos non sia stato il primo a volerne il possesso e che prima di lui ci sia stato qualcuno che le abbia usate per i propri scopi. Ma sarà vero? Al momento è solo una teoria come le tante che, oltre un anno dopo l'uscita di Avengers: Endgame, continuano ad alimentare le discussioni dei fan più accaniti.