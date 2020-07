Secret Wars, i registi di Avengers: Endgame parlano di girare un film dal fumetto Marvel

Avengers: Endgame - Captain America nel trailer

Anthony e Joe Russo, registi di Avengers: Endgame, hanno parlato della possibilità di portare sullo schermo la storia Secret Wars, pubblicata in dodici parti tra il 1984 e il 1985. I due cineasti hanno spesso menzionato quel titolo come possibile progetto che li farebbe tornare al Marvel Cinematic Universe, e l'hanno ribadito in una recente intervista concessa al sito Bro-Bible.

Queste le parole di Joe Russo: "Ho letto quella storia quando avevo 10 o 11 anni, ed era uno dei primi crossover a riunire tutti gli eroi. Per me era l'apice del fumetto-evento. Mi piaceva la commistione di tutte quelle personalità, e anche il fatto che i cattivi dovessero collaborare con gli eroi. Anthony e io siamo fan dei rapporti complicati tra buoni e cattivi, in particolare quando gli antagonisti sono convinti di essere eroi, e quello fa parte di Secret Wars. Realizzare qualcosa delle dimensioni di Infinity War era direttamente legato al sogno di fare Secret Wars, che è ancora più colossale." Aggiunge Anthony Russo: "Sarebbe il film più colossale di sempre, ed è ciò che ci intriga - a livello di ambizione supera la Infinity Saga."

Avengers: Endgame, una scena con Thanos, alias Josh Brolin

Recentemente è stato ipotizzato che Anthony Russo e Joe Russo abbiano volutamente inserito un indizio legato al loro desiderio di realizzare Secret Wars nella battaglia finale di Avengers: Endgame, quando Hulk solleva un intero edificio. Una teoria basata anche sul fatto che, servendosi di elementi della storyline e del suo recente sequel, il prossimo crossover potrebbe esplorare realtà alternative e introdurre personaggi come i mutanti, qualora si decidesse di usare quella via narrativa per portare gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. L'altra opzione, a seconda di cosa accadrà nella miniserie WandaVision, riguarderebbe un adattamento di House of M, dove Scarlet Witch stravolge la realtà per riportare in vita i figli. In ogni caso, non accadrebbe prima della Fase 5, dato che la Fase 4 si concluderà, in teoria, con Thor: Love and Thunder.

Tra i prossimi progetti dei fratelli Russo, un film Netflix con Ryan Gosling e Chris Evans che è stato annunciato nella giornata di ieri, The Gray Man, che sarà una storia di spionaggio.