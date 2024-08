Ilary Blasi e Silvia Toffanin: Amicizia finita a causa di Pier Silvio Berlusconi?

Negli ultimi tempi le scelte di Pier Silvio Berlusconi hanno portato diversi cambiamenti in casa Mediaset, cambi di conduzione e reintroduzione di vecchi programmi tv hanno fatto sì di mostrare un lato che la rete non metteva in luce da anni, allontanandosi invece da una visione più legata al mero intrattenimento.

Blasi e Toffanin: amicizia finita per motivi di lavoro?

In mezzo a tutti questi cambiamenti però, non è inclusa la conduzione di Ilary Blasi, la quale non è presente in alcun modo in quelli che sono i nuovi palinsesti della rete in vista della nuova stagione televisiva. Di certo questo può rappresentare un'ottima scusa per quest'ultima per godersi le vacanze estive in tutta serenità, ma cosa succederà quando al suo ritorno la sua amica di sempre, Silvia, sarà ancora più addentro alle dinamiche del piccolo schermo? Questo grazie alle numerose apparizioni già concordate assieme a Maria De Filippi.

Si perché, per chi non lo sapesse, da sempre il rapporto tra le due ex letterine di Gerry Scotti è stato centrato su una strada comune da loro intrapresa, che le vedeva sempre più scalare la vetta dei palinsesti televisivi. A ora però sembra che per una delle due sia arrivato il momento di lasciare lo spazio all'altra, specie dopo che la Blasi si è fatta scappare la conduzione de La Talpa, favorendo così la scelta di Diletta Leotta. Non resta che attendere l'inizio della nuova stagione per scoprire come andranno le cose.