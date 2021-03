Amici di Maria De Filippi arriva su Amazon Prime Video dal 5 marzo

Amici di Maria De Filippi, il popolare talent show, arriverà in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 5 marzo. I fan potranno quindi vedere i consueti appuntamenti della trasmissione: Amici Daily - Pomeriggio, Amici Daily - Sera, Amici - Pomeridiano del sabato e Amici - Il Serale e si aggiunge in esclusiva per i clienti Prime Video l'appuntamento settimanale Amici Specials.

Amici Specials, l'unico appuntamento del talent show narrato da Maria de Filippi in persona, sarà disponibile per i clienti Prime in esclusiva su Prime Video ogni martedì proponendo un occhio esclusivo nella Scuola più famosa d'Italia, con immagini totalmente inedite che porteranno a conoscere ancora di più i protagonisti della XX edizione di Amici, ospiti d'eccezione e il meglio della settimana.

Amici Daily - Pomeriggio sarà l'appuntamento quotidiano, disponibile ogni pomeriggio, il giorno successivo alla messa in onda in chiaro, su Canale 5 alle h 16:10 con la scuola più ambita d'Italia.

Amici Daily - Sera è la striscia serale racconta la vita degli allievi nella Scuola e nella casetta di Amici: sfide, delusioni, rivincite, lezioni e quotidianità dei ragazzi di Amici disponibile su Prime Video il giorno dopo la messa in onda su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle h19:00).

Amici - Pomeridiano del sabato è l'appuntamento più atteso della settimana, occasione in cui gli allievi possono esibirsi di fronte ai professori di appartenenza per mostrare i passi avanti compiuti e le performance imparate nel corso della settimana ma soprattutto per riconfermare il banco, rimanere nella scuola e aspirare al Serale. Anche in questo caso sarà possibile godersi la puntata comodamente ovunque e in qualsiasi momento su Prime Video, che renderà disponibile per i clienti Prime il pomeridiano del sabato il giorno dopo la messa in onda su Canale 5.

Amici - Il Serale, infine, è senza dubbio la fase più spettacolare e attesa del talent show è il Il Serale: infatti nel corso delle puntate i concorrenti si sfideranno a colpi di performances per decretare il vincitore della XX edizione di Amici. E per chi dovesse perderselo nessun problema, il giorno successivo alla messa in onda in chiaro tutte le puntate del Serale saranno disponibili su Amazon Prime Video.