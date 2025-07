Ilary Blasi rivela tutto su Signorini e il settimanale CHI: topless, causa e risarcimento

La conduttrice ha ricordato il caso che l'ha vista protagonista nel 2016: dalle foto in casa a Formentera alla ritrovata intesa con Signorini in TV.

Ilary Blasi, una delle conduttrici più amate e schiette della televisione italiana, ha deciso di raccontarsi senza censure in occasione dei trent'anni del settimanale Chi. Invitata dal nuovo direttore Massimo Borgnis a scrivere un ricordo speciale, la conduttrice ha ripercorso alcune tappe significative della sua carriera... senza dimenticare un episodio piuttosto delicato che ha coinvolto proprio la rivista e il suo storico direttore, Alfonso Signorini.

Il ricordo di Ilary Blasi per i 30 anni di CHI

Nel suo intervento, raccolto dal giornalista Valerio Palmeri, la conduttrice ha ricordato come il magazine l'abbia seguita fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, pubblicando anche le sue prime foto paparazzate. "Non ho mai avuto lo stress del gossip, dei paparazzi, fa parte del gioco", ha scritto. Ma non sempre le cose sono andate lisce.

La querela ad Alfonso SIgnorini per le foto in topless a Formentera

A fare scalpore sul web è stato il suo racconto diretto e ironico su un episodio accaduto nell'estate del 2016, quando la rivista pubblicò alcune foto in topless scattate nella sua casa privata a Formentera, senza il suo consenso. "Non mi sono mai arrabbiata, a parte una volta in cui mi avete fotografata in topless dentro casa a Formentera".

Alfonso e Ilary nello studio del Grande Fratello

"Ho fatto causa a Chi, ad Alfonso Signorini, e ho vinto", ha dichiarato senza mezzi termini. Il contenzioso legale si concluse con un risarcimento mai reso noto ma che si aggira su svariate decine di migliaia di euro, cifra che non fu sborsata né dal paparazzo né da Alfonso Signorini, ma alla Mondadori, casa editrice del magazine.

Un rapporto rinato tra ironia e complicità

Ma ciò che colpisce di più è come, nonostante il contenzioso legale, il rapporto tra Ilary e Signorini si sia trasformato nel tempo. Solo pochi mesi dopo quella causa, Mediaset la scelse per condurre la prima edizione del Grande Fratello Vip, dove si ritrovò proprio accanto ad Alfonso Signorini in veste di opinionista. Da quel momento tra i due è nata una complicità sincera fatta di scherzi, ironia e affetto reciproco.

"Dopo pochi mesi ho ritrovato Alfonso al Grande Fratello Vip e siamo diventati amici, abbiamo scherzato ed è nato l'amore", ha raccontato Ilary anche se, come sanno gli appassionati del reality, fu proprio il giornalista a sostituirla alla guida del reality, ma Ilary, stando a questo racconto, sembra che non se la sia presa.